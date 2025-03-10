18-летняя украинская теннисистка выиграла первый трофей в 2025 году
Вероника Подрез стала чемпионкой турнира ITF W15 в Ажетмо
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 553) стала победительницей турнира ITF W15 в Ажетмо, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
За пять поединков на французских кортах Вероника отдала всего один сет. Отмети, что Подрез была посеяна под четвертым номером, а полуфинале и финале одолела первую и вторую сеяных – Эмму Лене и Элис Роббе соотвественно.
Подрез провела седьмой финал в карьере на уровне ITF и завоевала пятый трофей. В 2025 году для Вероники это был первый решающий поединок.
Следующие соревнования Подрез – 15-тысячник в Гонессе (Франция). Покрытие – грунт в помещении.
Результаты Подрез на ITF W15 в Ажетмо:
- 1/16 финала: Вероника Подрез (WTA 553) [4] – Злата Бартануш – 6:1, 6:2
- 1/8 финала: Вероника Подрез (WTA 553) [4] – Милена Чокан – 6:2, 6:3
- 1/4 финала: Вероника Подрез (WTA 553) [4] – Айана Акли (WTA 550) [5] – 5:7, 6:2, 6:4
- 1/2 финала: Вероника Подрез (WTA 553) [4] – Эмма Лене (WTA 502) – 6:1, 6:2
- Финал: Вероника Подрез (WTA 553) [4] – Элис Роббе (WTA 518) – 6:4, 6:2
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