18-летняя украинская теннисистка выиграла первый трофей в 2025 году

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 553) стала победительницей турнира ITF W15 в Ажетмо, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

За пять поединков на французских кортах Вероника отдала всего один сет. Отмети, что Подрез была посеяна под четвертым номером, а полуфинале и финале одолела первую и вторую сеяных – Эмму Лене и Элис Роббе соотвественно.

Подрез провела седьмой финал в карьере на уровне ITF и завоевала пятый трофей. В 2025 году для Вероники это был первый решающий поединок.

Следующие соревнования Подрез – 15-тысячник в Гонессе (Франция). Покрытие – грунт в помещении.

Результаты Подрез на ITF W15 в Ажетмо: