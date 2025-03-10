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ITF
10 марта 2025, 03:57 | Обновлено 10 марта 2025, 03:59
164
0

18-летняя украинская теннисистка выиграла первый трофей в 2025 году

Вероника Подрез стала чемпионкой турнира ITF W15 в Ажетмо

10 марта 2025, 03:57 | Обновлено 10 марта 2025, 03:59
164
0
18-летняя украинская теннисистка выиграла первый трофей в 2025 году
Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 553) стала победительницей турнира ITF W15 в Ажетмо, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

За пять поединков на французских кортах Вероника отдала всего один сет. Отмети, что Подрез была посеяна под четвертым номером, а полуфинале и финале одолела первую и вторую сеяных – Эмму Лене и Элис Роббе соотвественно.

Подрез провела седьмой финал в карьере на уровне ITF и завоевала пятый трофей. В 2025 году для Вероники это был первый решающий поединок.

Следующие соревнования Подрез – 15-тысячник в Гонессе (Франция). Покрытие – грунт в помещении.

Результаты Подрез на ITF W15 в Ажетмо:

  • 1/16 финала: Вероника Подрез (WTA 553) [4] – Злата Бартануш – 6:1, 6:2
  • 1/8 финала: Вероника Подрез (WTA 553) [4] – Милена Чокан – 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Вероника Подрез (WTA 553) [4] – Айана Акли (WTA 550) [5] – 5:7, 6:2, 6:4
  • 1/2 финала: Вероника Подрез (WTA 553) [4] – Эмма Лене (WTA 502) – 6:1, 6:2
  • Финал: Вероника Подрез (WTA 553) [4] – Элис Роббе (WTA 518) – 6:4, 6:2

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Вероника Подрез трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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