Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 24 марта

В понедельник на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) начнутся матчи 4-го раунда.

В понедельник на американских кортах выступят две представительницы Украины: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на понедельник, 24 марта

WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/8 финала

Butch Buchholz. 4-й запуск (не ранее 22:00)

Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [4]

STADIUM. 5-й запуск (не ранее 02:30)

Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2]