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WTA
24 марта 2025, 07:37 |
646
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 24 марта

В понедельник сыграет и Элина Свитолина, и Марта Костюк

24 марта 2025, 07:37 |
646
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 24 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В понедельник на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) начнутся матчи 4-го раунда.

В понедельник на американских кортах выступят две представительницы Украины: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на понедельник, 24 марта

WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/8 финала

Butch Buchholz. 4-й запуск (не ранее 22:00)

Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [4]

STADIUM. 5-й запуск (не ранее 02:30)

Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2]

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Свитолина и Костюк идут дальше. Определены пары 1/8 финала турнира в Майами
WTA Майами расписание Элина Свитолина Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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