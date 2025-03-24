WTA24 марта 2025, 07:37 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 24 марта
В понедельник сыграет и Элина Свитолина, и Марта Костюк
24 марта 2025, 07:37 |
646
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В понедельник на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) начнутся матчи 4-го раунда.
В понедельник на американских кортах выступят две представительницы Украины: Элина Свитолина и Марта Костюк.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на понедельник, 24 марта
WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/8 финала
Butch Buchholz. 4-й запуск (не ранее 22:00)
Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [4]
STADIUM. 5-й запуск (не ранее 02:30)
Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2]
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