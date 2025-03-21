Первое поражение Луческу. Румыния потерпела фиаско в первом матче отбора ЧМ
Румыны уступили сборной Боснии и Герцеговины в 1-м туре группы H
21 марта состоялся матч 1-го тура квалификационной группы H к чемпионату мира 2026 между сборными Румынии и Боснии и Герцеговины.
Поединок прошел на стадионе в городе Бухарест. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный гол на 14-й минуте забил Армин Гигович из немецкого Хольштайна. Ассист у Сеада Колашинаца.
Главным тренером румынской национальной команды является экс-тренер киевского Динамо и донецкого Шахтера Мирча Луческу. Для 79-летнего специалиста это первое поражение во главе Румынии.
Луческу возглавил сборную Румынии в начале августа 2024 и вместе с командой выиграл группу Дивизиона С Лиги наций 2024/25 с 18 очками из 18 возможных.
В квалификационной группе H к ЧМ-2026, помимо Румынии и Боснии, также сыграют команды Кипра, Сан-Марино и Австрии.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа H. 1-й тур, 21 марта
Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1
Гол: Гигович, 14
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