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ЧМ. Квалификация. Европа
Румыния
21.03.2025 21:45 – FT 0 : 1
Босния и Герцеговина
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Чемпионат мира
21 марта 2025, 23:45 | Обновлено 22 марта 2025, 00:00
376
2

Первое поражение Луческу. Румыния потерпела фиаско в первом матче отбора ЧМ

Румыны уступили сборной Боснии и Герцеговины в 1-м туре группы H

21 марта 2025, 23:45 | Обновлено 22 марта 2025, 00:00
376
2
Первое поражение Луческу. Румыния потерпела фиаско в первом матче отбора ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоялся матч 1-го тура квалификационной группы H к чемпионату мира 2026 между сборными Румынии и Боснии и Герцеговины.

Поединок прошел на стадионе в городе Бухарест. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 14-й минуте забил Армин Гигович из немецкого Хольштайна. Ассист у Сеада Колашинаца.

Главным тренером румынской национальной команды является экс-тренер киевского Динамо и донецкого Шахтера Мирча Луческу. Для 79-летнего специалиста это первое поражение во главе Румынии.

Луческу возглавил сборную Румынии в начале августа 2024 и вместе с командой выиграл группу Дивизиона С Лиги наций 2024/25 с 18 очками из 18 возможных.

В квалификационной группе H к ЧМ-2026, помимо Румынии и Боснии, также сыграют команды Кипра, Сан-Марино и Австрии.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа H. 1-й тур, 21 марта

Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1

Гол: Гигович, 14

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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apepa
Шапку бросал на газон??
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+1
Dysear
Минулого року видали неймовірний перформанс проти України, а зараз мінімально програли Боснії...
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+1
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