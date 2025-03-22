21 марта состоялся матч 1-го тура квалификационной группы H к чемпионату мира 2026 между сборными Румынии и Боснии и Герцеговины.

Поединок прошел на стадионе в городе Бухарест. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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ЧМ-2026. Квалификация

Группа H. 1-й тур, 21 марта

Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1

Гол: Гигович, 14

Видеообзор матча