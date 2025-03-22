21.03.2025 21:45 – FT 0 : 1
Чемпионат мира22 марта 2025, 00:40 | Обновлено 22 марта 2025, 00:42
78
0
Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1. Неудача Луческу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификационной группы H к ЧМ-2026
22 марта 2025, 00:40 | Обновлено 22 марта 2025, 00:42
78
0
21 марта состоялся матч 1-го тура квалификационной группы H к чемпионату мира 2026 между сборными Румынии и Боснии и Герцеговины.
Поединок прошел на стадионе в городе Бухарест. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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ЧМ-2026. Квалификация
Группа H. 1-й тур, 21 марта
Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1
Гол: Гигович, 14
Видеообзор матча
События матча
14’
ГОЛ ! Мяч забил Армин Гигович (Босния и Герцеговина).
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