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ЧМ. Квалификация. Европа
Румыния
21.03.2025 21:45 – FT 0 : 1
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 марта 2025, 00:40 | Обновлено 22 марта 2025, 00:42
78
0

Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1. Неудача Луческу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификационной группы H к ЧМ-2026

22 марта 2025, 00:40 | Обновлено 22 марта 2025, 00:42
78
0
Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1. Неудача Луческу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

21 марта состоялся матч 1-го тура квалификационной группы H к чемпионату мира 2026 между сборными Румынии и Боснии и Герцеговины.

Поединок прошел на стадионе в городе Бухарест. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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ЧМ-2026. Квалификация

Группа H. 1-й тур, 21 марта

Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1

Гол: Гигович, 14

Видеообзор матча

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Армин Гигович (Босния и Герцеговина).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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