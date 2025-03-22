ЛУЧЕСКУ: «Очень снисходительное судейство. Неприемлимо – не дать пенальти»

Вечером 21 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Румынии во главе с Мирчей Луческу, экс-наставником Шахтёра и Динамо, потерпела неудачу в игре с Боснией и Герцеговиной (0:1).

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Главный тренер румынской команды Мирча Луческу выразил своё недовольство судейством, отметил игру своих подопечных и рассказал об отсутствии ключевых игроков:

«Что я могу сказать? Это общее разочарование, потому что мы очень хотели начать с победы, и, на мой взгляд, мы этого заслуживали. Мы доминировали довольно серьёзно. Соперники воспользовались одним моментом, когда мы были немного расслаблены, и забили.

После этого они постоянно прерывали игру. Арбитр дал им возможность делать это, и они этим воспользовались. У нас был и момент с пенальти! Очень снисходительное судейство по отношению к соперникам, что давало им возможность восстанавливаться прямо на поле. Нормально было бы отправлять их за пределы поля, как это случилось с Тэнасе, но их он оставлял в игре. К тому же, две спорные ситуации. Это неприемлемо – не дать пенальти. Сначала мяч попал в руку защитника, а затем был эпизод с передачей Яниса.

Все эти моменты повлияли на наш результат. Но мы двигаемся дальше – как они выиграли здесь, так и мы можем выиграть у них. Впереди более сложные матчи, нам нужно быть к ним готовыми. Мы играли с полным контролем, доминировали! Раньше у нас было 40% владения мячом, мы быстро его теряли, играли длинными передачами. И также иногда использовали длинные мячи, что нам не свойственно. У нас техничные игроки, мы хорошо контролируем мяч, и нам нужно совершенствовать этот аспект. Я упрекнул ребят за то, что они не имели терпения с мячом, пытались решить некоторые моменты индивидуально.

Нам также не хватало нескольких важных игроков – Дрегушин, Михэйлэ, Олару – они могли бы нам помочь. Но я не могу злиться на своих футболистов. Они старались, они хотели выиграть. Во втором тайме нам не хватило терпения, мы спешили решить моменты, хотя нужно было действовать спокойнее. Уменьшились ли наши шансы на выход? Мы только начали, впереди много матчей, посмотрим.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

1-й тур, 21 марта

21:45. Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1

Гол: Гигович, 14