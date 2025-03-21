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ЧМ. Квалификация. Европа
Румыния
21.03.2025 21:45 - : -
Босния и Герцеговина
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Лига наций
21 марта 2025, 03:16 | Обновлено 21 марта 2025, 03:17
49
0

Румыния – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ

Поединок состоится 21 марта в 21:45 по Киеву

21 марта 2025, 03:16 | Обновлено 21 марта 2025, 03:17
49
0
Румыния – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

21 марта на «Национальной Арене» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Румынии встретится со сборной Боснии и Герцеговины. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Румыния

Команда последние пару лет переживает безусловный подъем. Сначала была уверенно пройденная квалификация на Евро. Перед самым турниром в контрольных поединках были слабые результаты (0:0 с Лихтенштейном чего стоит!), но в первом туре чемпионата в Мюнхене украинцев получилось огорошить, разгромив их. Те 3:0 и стали базой для сценария в третьем туре, после поражения Бельгии. Так сложилось, что ничья точно отправлялся в плей-офф и эту команду, и Словакию - и там закончили 1:1. Правда, в первом же раунде плей-офф все закончилось крупным, 0:3 поражением от Нидерландов.

После такого тренера сменили. На родину вернулся Луческу. Местная легенда, экс-наставник Шахтера и киевского Динамо, он пока что имеет стопроцентный результат. Правда, это в Лиге Наций, где и компания сложилась откровенно простая - Кипр, Литва да Косово.

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Босния и Герцеговина

Сборная упустила год назад, возможно, последний шанс поехать на Евро. По крайней мере, для таких ветеранов, как Эдин Джеко и Миралем Пьянич. Они проиграли первый же стыковой поединок украинцам, хотя открывали счет в том, домашнем поединке. Плеймейкер после этого завершил выступления в национальной команде. А вот опытнейший бомбардир продолжает выводить партнеров с капитанской повязкой.

Новой неудачей, уже при Сергее Барбарезе как тренере, стала Лига Наций. Там за шесть матчей набрали две ничьи. Но чего-то подобного можно было ждать, ведь боснийцы тогда выступали в дивизионе А, и соперниками были Венгрия, Нидерланды и Германия. Но все же отметим, что побед нет с октября позапрошлого, 2023-го года! И сложно будет прервать такую серию в Бухаресте.

Статистика личных встреч

В пяти из шести матчей выигрывали хозяева поля. И только самый первый поединок, 2002-го года, закончился победой гостей - тогда ими были румыны.

Прогноз

Не видно каких-то аргументов в пользу гостей. Румыния с таким соперником сможет продолжить победную серию (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Румыния
21 марта 2025 -
21:45
Босния и Герцеговина
Победа Румынии 1.76 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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