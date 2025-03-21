Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
В этот игровой день прошли шесть поединков в трех группах
Вечером 21 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день прошли шесть поединков в трех группах.
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Сборная Англия начала отбор с победы над Албанией (2:0) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Немецкий коуч Томас Тухель успешно провел дебютный поединок на тренерском мостике сборной Англии.
Сборная Румынии во главе с Мирчей Луческу, экс-наставником Шахтера и Динамо, потерпела неудачу в игре с Боснией и Герцеговиной (0:1).
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
1-й тур, 21 марта
19:00. Кипр – Сан-Марино – 2:0
Голы: Питтас, 55, Какулис, 86
21:45. Англия – Албания – 2:0
Голы: Льюис-Скелли, 20, Кейн, 77
21:45. Андорра – Латвия – 0:1
Гол: Шитс, 58
21:45. Мальта – Финляндия – 0:1
Гол: Антман, 38
21:45. Польща – Литва – 1:0
Гол: Левандовски, 81
21:45. Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1
Гол: Гигович, 14
Турнирные таблицы
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