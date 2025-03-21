Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу

Вечером 21 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли шесть поединков в трех группах.

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Сборная Англия начала отбор с победы над Албанией (2:0) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Немецкий коуч Томас Тухель успешно провел дебютный поединок на тренерском мостике сборной Англии.

Сборная Румынии во главе с Мирчей Луческу, экс-наставником Шахтера и Динамо, потерпела неудачу в игре с Боснией и Герцеговиной (0:1).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

1-й тур, 21 марта

19:00. Кипр – Сан-Марино – 2:0

Голы: Питтас, 55, Какулис, 86

21:45. Англия – Албания – 2:0

Голы: Льюис-Скелли, 20, Кейн, 77

21:45. Андорра – Латвия – 0:1

Гол: Шитс, 58

21:45. Мальта – Финляндия – 0:1

Гол: Антман, 38

21:45. Польща – Литва – 1:0

Гол: Левандовски, 81

21:45. Румыния – Босния и Герцеговина – 0:1

Гол: Гигович, 14

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