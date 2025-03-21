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ЧМ. Квалификация. Европа
Польша
21.03.2025 21:45 – FT 1 : 0
Литва
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Чемпионат мира
21 марта 2025, 23:29 | Обновлено 21 марта 2025, 23:54
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Левандовски принес сборной Польши победу на старте квалификации ЧМ-2026

Поляки одолели Литву 1:0, в параллельном поединке группы Финляндия справилась с Мальтой

21 марта 2025, 23:29 | Обновлено 21 марта 2025, 23:54
192
1
Левандовски принес сборной Польши победу на старте квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоялось два матча 1-го тура группы G в квалификации к чемпионату мира 2026.

Сборная Польши в Варшаве минимально переиграла команду Литвы со счетом 1:0. Победу хозяевам на 81-й минуте принес звездный форвард Роберт Левандовски, который на клубном уровне защищает цвета каталонской Барселоны.

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В параллельном поединке Финляндия в гостях оказалась сильнее Мальты. Единственный гол на 38-й минуте забил нападающий Гоу Эхед Инглс Оливер Атман. Мальта доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Куртуа Шоу на 78-й минуте.

В группе G также выступит победитель четвертьфинального противостояния Лиги наций 2024/25 Нидерланды – Испания.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа G. 1-й тур, 21 марта

Польша – Литва – 1:0

Гол: Левандовски, 81

Мальта – Финляндия – 0:1

Гол: Атман, 38

Удаление: Шоу, 78

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Dysear
36 років а забивати не розучився. Якщо буде продовжувати в такому тонусі то буде мати ще один шанс на золотий м'яч, і на цей раз ніякий France Football його не вкрадуть
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