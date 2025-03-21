Левандовски принес сборной Польши победу на старте квалификации ЧМ-2026

21 марта состоялось два матча 1-го тура группы G в квалификации к чемпионату мира 2026.

Сборная Польши в Варшаве минимально переиграла команду Литвы со счетом 1:0. Победу хозяевам на 81-й минуте принес звездный форвард Роберт Левандовски, который на клубном уровне защищает цвета каталонской Барселоны.

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В параллельном поединке Финляндия в гостях оказалась сильнее Мальты. Единственный гол на 38-й минуте забил нападающий Гоу Эхед Инглс Оливер Атман. Мальта доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Куртуа Шоу на 78-й минуте.

В группе G также выступит победитель четвертьфинального противостояния Лиги наций 2024/25 Нидерланды – Испания.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа G. 1-й тур, 21 марта

Польша – Литва – 1:0

Гол: Левандовски, 81

Мальта – Финляндия – 0:1

Гол: Атман, 38

Удаление: Шоу, 78