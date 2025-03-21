Левандовски принес сборной Польши победу на старте квалификации ЧМ-2026
Поляки одолели Литву 1:0, в параллельном поединке группы Финляндия справилась с Мальтой
21 марта состоялось два матча 1-го тура группы G в квалификации к чемпионату мира 2026.
Сборная Польши в Варшаве минимально переиграла команду Литвы со счетом 1:0. Победу хозяевам на 81-й минуте принес звездный форвард Роберт Левандовски, который на клубном уровне защищает цвета каталонской Барселоны.
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В параллельном поединке Финляндия в гостях оказалась сильнее Мальты. Единственный гол на 38-й минуте забил нападающий Гоу Эхед Инглс Оливер Атман. Мальта доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Куртуа Шоу на 78-й минуте.
В группе G также выступит победитель четвертьфинального противостояния Лиги наций 2024/25 Нидерланды – Испания.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа G. 1-й тур, 21 марта
Польша – Литва – 1:0
Гол: Левандовски, 81
Мальта – Финляндия – 0:1
Гол: Атман, 38
Удаление: Шоу, 78
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