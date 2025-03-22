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ЧМ. Квалификация. Европа
Польша
21.03.2025 21:45 – FT 1 : 0
Литва
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Чемпионат мира
22 марта 2025, 12:56 | Обновлено 22 марта 2025, 13:04
103
0

Польша – Литва – 1:0. Как забил Левандовски. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификационной группы G к ЧМ-2026

22 марта 2025, 12:56 | Обновлено 22 марта 2025, 13:04
103
0
Польша – Литва – 1:0. Как забил Левандовски. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

21 марта состоялся матч 1-го тура отборочной группы G к чемпионату мира 2026 между сборными Польши и Литвы.

Поединок прошел на стадионе в Варшаве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол забил звездный форвард Роберт Левандовски.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа G. 1-й тур, 21 марта

Польша – Литва – 1:0

Гол: Левандовски, 81

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
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ЧМ-2026 по футболу сборная Польши по футболу сборная Литвы по футболу видео голов и обзор Роберт Левандовски
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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