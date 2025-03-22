Чемпионат мира22 марта 2025, 12:56 | Обновлено 22 марта 2025, 13:04
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Польша – Литва – 1:0. Как забил Левандовски. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификационной группы G к ЧМ-2026
22 марта 2025, 12:56 | Обновлено 22 марта 2025, 13:04
103
0
21 марта состоялся матч 1-го тура отборочной группы G к чемпионату мира 2026 между сборными Польши и Литвы.
Поединок прошел на стадионе в Варшаве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Единственный гол забил звездный форвард Роберт Левандовски.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа G. 1-й тур, 21 марта
Польша – Литва – 1:0
Гол: Левандовски, 81
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
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