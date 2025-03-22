21 марта состоялся матч 1-го тура отборочной группы G к чемпионату мира 2026 между сборными Польши и Литвы.

Поединок прошел на стадионе в Варшаве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Единственный гол забил звездный форвард Роберт Левандовски.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа G. 1-й тур, 21 марта

Польша – Литва – 1:0

Гол: Левандовски, 81

Видеообзор матча