21 марта на «Народовый» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Польши встретится со сборной Литвы. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Польша

Команда постепенно утрачивала статус в европейском и мировом футболе. Но ее класса все равно хватало, чтобы выходить, пусть и с проблемами, на большие турниры - вот только там показывали все меньше. Ездили Левандовски и компания и на Евро в соседнюю Германию в прошлом году. Но стали там первыми, кто остался без шансов пройти дальше, они исчезли после поражений Нидерландам и Австрии в первых турах. Напоследок была ничья с Францией - так себе хлопнули дверью.

Лига Наций вроде бы начиналась здорово. Со счетом 3:2 был на выезде обыгран очевидный конкурент, Шотландия. Но потом поляки взяли только ничью с Хорватией, при поражениях и ей, и Португалии. А 1:2 дома в последнем туре с шотландцами окончательно оставило на последнем месте в квартете. Примечательно, что даже после такого Пробеж сохранил пост - руководство понимает, что это просто реальный уровень нынешнего набора игроков?

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Литва

Сборная котируется даже ниже своих соседей. Тем более что Латвия даже на Евро сыграла, Эстония была участником стыковых поединков. А тут вроде бы и кадровый потенциал выше, но, при отдельных неплохих игроках, общий уровень крайне низок. Особенно если сравнивать действующих футболистов и нынешнего тренера, Янкаускаса, что с Порту выигрывал даже Лигу чемпионов.

Кстати, прошлый отбор получился для литовцев, по их меркам, даже успешным. Они набрали 6 очков и финишировали предпоследними, опередив причем не глухого аутсайдера, а Болгарию. Потом дважды победили Гибралтар в споре за право остаться в дивизионе С Лиги Наций. Ну и получили там шесть поражений в 6 матчах с Кипром, Румынией и Косово.

Статистика личных встреч

Любопытно, что только разгромом в крайнем матче, в 2018-м году, поляки вышли вперед в очном споре с соседом. Теперь у них три победы при двух поражениях в 7 поединках - все они, кстати, были товарищескими.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интригу. Хозяева выиграют с форой -2 гола (коэффициент - 1,75).