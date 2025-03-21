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ЧМ. Квалификация. Европа
Кипр
21.03.2025 19:00 – FT 2 : 0
Сан-Марино
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Чемпионат мира
21 марта 2025, 22:38 | Обновлено 21 марта 2025, 22:44
66
0

ВИДЕО. Продержались тайм. Как Кипр и Сан-Марино в квалификации ЧМ играли

Киприоты победили со счетом 2:0 в 1-м туре отборочной группы H

21 марта 2025, 22:38 | Обновлено 21 марта 2025, 22:44
66
0
ВИДЕО. Продержались тайм. Как Кипр и Сан-Марино в квалификации ЧМ играли
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21 марта сборная Кипра по футболу переиграла Сан-Марино со счетом 2:0 в 1-м туре отборочной группы чемпионата мира 2026.

Два гола были забиты во второй тайме. Вначале отличился Иоаннис Питтас на 55-й минуте, а на 86-й второй забил Андроникос Какулис.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сан-Марино, площадь которого 61 км² с населением в 33 тысячи человек, прервал двухматчевую серию без поражений. В 2024 году Сан-Марино удалось выиграть группу в Дивизионе D Лиги наций и повыситься в классе.

Помимо Кипра и Сан-Марино, в группе H в отборе к ЧМ-2026 также играют команды Боснии и Герцеговины, Австрии и Румынии.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

Группа H. 1-й тур, 21 марта

Кипр – Сан-Марино – 2:0

Голы: Питтас, 55, Какулис, 86

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Андроникос Какулис (Кипр).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (Кипр).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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