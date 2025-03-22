21.03.2025 19:00 – FT 2 : 0
Чемпионат мира22 марта 2025, 15:31 | Обновлено 22 марта 2025, 16:35
25
0
Кипр – Сан-Марино – 2:0. Питтас и Какулис. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026
22 марта 2025, 15:31 | Обновлено 22 марта 2025, 16:35
25
0
Вечером 21 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборная Кипра обыграла команду Сан-Марино со счетом 2:0
Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач
Голы у хозяев поля забили Иоаннис Питтас и Андроникос Какулис.
Квалификация ЧМ-2026
1-й тур, 21 марта
19:00. Кипр – Сан-Марино – 2:0
Голы: Питтас, 55, Какулис, 86
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Андроникос Какулис (Кипр).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (Кипр).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 марта 2025, 06:23 3
В этот игровой день прошли шесть поединков в трех группах
Биатлон | 21 марта 2025, 18:45 7
Украинка Юлия Джима в спринте в Холменколлене финишировала 23-й
Футбол | 22.03.2025, 15:43
Бокс | 22.03.2025, 09:08
Футбол | 22.03.2025, 08:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.03.2025, 07:57 2
21.03.2025, 04:34 3
20.03.2025, 17:10 1
22.03.2025, 08:26 2
21.03.2025, 00:45 2
21.03.2025, 00:32 6
20.03.2025, 23:40 10