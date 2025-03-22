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  4. Кипр – Сан-Марино – 2:0. Питтас и Какулис. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Кипр
21.03.2025 19:00 – FT 2 : 0
Сан-Марино
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Чемпионат мира
22 марта 2025, 15:31 | Обновлено 22 марта 2025, 16:35
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0

Кипр – Сан-Марино – 2:0. Питтас и Какулис. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026

22 марта 2025, 15:31 | Обновлено 22 марта 2025, 16:35
25
0
Кипр – Сан-Марино – 2:0. Питтас и Какулис. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Кипра обыграла команду Сан-Марино со счетом 2:0

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Голы у хозяев поля забили Иоаннис Питтас и Андроникос Какулис.

Квалификация ЧМ-2026

1-й тур, 21 марта

19:00. Кипр – Сан-Марино – 2:0

Голы: Питтас, 55, Какулис, 86

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Андроникос Какулис (Кипр).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (Кипр).
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ЧМ-2026 по футболу сборная Кипра по футболу сборная Сан-Марино по футболу Иоаннис Питтас видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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