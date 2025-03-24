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ЧМ. Квалификация. Европа
Польша
24.03.2025 21:45 - : -
Мальта
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Чемпионат мира
24 марта 2025, 04:51 | Обновлено 24 марта 2025, 04:52
19
0

Польша – Мальта. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 24 марта в 21:45 по Киеву

24 марта 2025, 04:51 | Обновлено 24 марта 2025, 04:52
19
0
Польша – Мальта. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

24 марта на Народовый пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Польши встретится со сборной Мальты. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Польша

Команда провела очень тяжелый прошлый год. Точнее, начиналось все довольно оптимистично: в марте 2024-го в стыковых поединках разгромили дома Эстонию 5:1 и выбили по пенальти в Кардиффе Уэльс. Но на самом Евро ограничились ничьей со Францией - в последнем туре, после поражений Нидерландов и Австрии. Казалось, что получится реабилитироваться осенью, в Лиге Наций. Там стартовали с 3:2 в Шотландии, но потом прибавили только ничью дома с Хорватией, упав на последнее место.

Михал Пробеж свой пост все-таки сохранил. Но понимает, что новая осечка будет роковой. 2025-й года начинался здесь же, в Варшаве. И даже с Литвой было сложно, но все же в концовке сказался более высокий класс, конкретно Левандовски, который забил на 81-й минуте единственный мяч.

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Мальта

Сборная старается проявлять амбиции. Но по сути получается просто балансировать над уровнем совсем уж аутсайдеров. Так, в прошлом отборе вообще не получилось зацепить хотя бы за одну ничью. Правда, и соперники были достаточно сильными, не только Англия с Италией, но и Украина с Северной Македонией - только последняя не сыграла на Евро в итоге. В Лиге Наций были куда более простые соперники, и там обменялись победами с Молдовой и набрали 4 очка с Андоррой.

Сейчас был назначен новый тренер, Эмилио Де Лео. Ему 47, но толком до этого мало где итальянец работал. Дебют был в первом туре, когда прилетали в гости финны. Там не вышло ответить на единственный мяч соперника, что был забит еще до перерыва.

Статистика личных встреч

В отборе на чемпионат мира 1982-го года поляки дважды обыграли аутсайдера, 2:0 и 6:0. Потом был только товарищеский поединок 2003-го, и новая сухая победа фаворита, на этот раз 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в победе хозяев. Согласимся и поставим на то, что они выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Польша
24 марта 2025 -
21:45
Мальта
Фора Польши (-1.5) 1.63 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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