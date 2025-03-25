Чемпионат мира25 марта 2025, 01:14 | Обновлено 25 марта 2025, 01:33
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Польша – Мальта – 2:0. Дубль Свидерски. Видео голов и обзор матча
Хозяева поля стартовали с двух побед
25 марта 2025, 01:14 | Обновлено 25 марта 2025, 01:33
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24 марта в группе G квалификационного раунда к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Польши и Мальты.
Поединок прошел в Варшаве, и хозяева уверенно победили со счетом 2:0.
Сборная Польши была фаворитом этого матча, поэтому единственный вопрос заключался в том, с каким счетом она одержит победу.
В итоге дубль Кароля Свидерски обеспечил польской команде победу.
Чемпионат мира. Квалификация, 24 марта.
Польша – Мальта – 2:0
Голы: Свидерски, 27, 51
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +1
Ylyas Chouaref (Мальта) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
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