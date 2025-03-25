Польша – Мальта – 2:0. Дубль Свидерски. Видео голов и обзор матча

24 марта в группе G квалификационного раунда к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Польши и Мальты.

Поединок прошел в Варшаве, и хозяева уверенно победили со счетом 2:0.

Сборная Польши была фаворитом этого матча, поэтому единственный вопрос заключался в том, с каким счетом она одержит победу.

В итоге дубль Кароля Свидерски обеспечил польской команде победу.

Чемпионат мира. Квалификация, 24 марта.

Польша – Мальта – 2:0

Голы: Свидерски, 27, 51

Видео голов и обзор матча