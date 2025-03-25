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ЧМ. Квалификация. Европа
Польша
24.03.2025 21:45 – FT 2 : 0
Мальта
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Чемпионат мира
25 марта 2025, 01:14 | Обновлено 25 марта 2025, 01:33
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Польша – Мальта – 2:0. Дубль Свидерски. Видео голов и обзор матча

Хозяева поля стартовали с двух побед

25 марта 2025, 01:14 | Обновлено 25 марта 2025, 01:33
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0
Польша – Мальта – 2:0. Дубль Свидерски. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта в группе G квалификационного раунда к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Польши и Мальты.

Поединок прошел в Варшаве, и хозяева уверенно победили со счетом 2:0.

Сборная Польши была фаворитом этого матча, поэтому единственный вопрос заключался в том, с каким счетом она одержит победу.

В итоге дубль Кароля Свидерски обеспечил польской команде победу.

Чемпионат мира. Квалификация, 24 марта.

Польша – Мальта – 2:0

Голы: Свидерски, 27, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
Ylyas Chouaref (Мальта) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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