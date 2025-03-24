Польша выиграла второй матч в квалификации ЧМ-2026 и возглавила группу

Сегодня, 24 марта, продолжаются матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе G состоялся матч между сборными Польши и Мальты. Поединок прошел в городе Варшава – хозяева убедительно победили со счетом 2:0.

Героем матча стал нападающий «красно-белых» Кароль Свидерски, которому удалось оформить дубль.

Польша выиграла два стартовых матча группы G и вышла в лидеры. Правда, еще один из главных фаворитов группы Нидерланды свои матчи пока не играли.

Чемпионат мира. Квалификация, 24 марта.

Группа G

Польша – Мальта – 2:0

Голы: Свидерски, 27, 51.

Турнирная таблица группы G