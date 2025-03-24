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ЧМ. Квалификация. Европа
Албания
24.03.2025 21:45 – перерыв 2 : 0
Андорра
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
24 марта 2025, 21:35 | Обновлено 24 марта 2025, 21:57
373
0

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 24 марта. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчей 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026

24 марта 2025, 21:35 | Обновлено 24 марта 2025, 21:57
373
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 24 марта. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэмбли

Вечером 24 марта проходят матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Англии и Латвии проведут игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 24 марта

  • 19:00. Литва – Финляндия – 2:2
  • 21:45. Албания – Андорра
  • 21:45. Англия – Латвия
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Кипр
  • 21:45. Польша – Мальта
  • 21:45. Сан-Марино – Румыния

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.

19:00. Литва – Финляндия

21:45. Албания – Андорра

21:45. Англия – Латвия

21:45. Босния и Герцеговина – Кипр

21:45. Польша – Мальта

21:45. Сан-Марино – Румыния

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Албания).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Албания).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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