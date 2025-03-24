Чемпионат мира24 марта 2025, 21:35 | Обновлено 24 марта 2025, 21:57
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Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 24 марта. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчей 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026
24 марта 2025, 21:35 | Обновлено 24 марта 2025, 21:57
373
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Вечером 24 марта проходят матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборные Англии и Латвии проведут игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
2-й тур, 24 марта
- 19:00. Литва – Финляндия – 2:2
- 21:45. Албания – Андорра
- 21:45. Англия – Латвия
- 21:45. Босния и Герцеговина – Кипр
- 21:45. Польша – Мальта
- 21:45. Сан-Марино – Румыния
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.
19:00. Литва – Финляндия
21:45. Албания – Андорра
21:45. Англия – Латвия
21:45. Босния и Герцеговина – Кипр
21:45. Польша – Мальта
21:45. Сан-Марино – Румыния
События матча
19’
ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Албания).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Албания).
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