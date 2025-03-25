Албания – Андорра – 3:0. С аутсайдером справились. Видео голов и обзор

24 марта в группе K отборочного этапа к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Албании и Андоры.

Гости являются абсолютными аутсайдерами группы, поэтому сборная Албании не имела проблем с достижением положительного результата.

На 9-й минуте форвард «Сивасспора» Рей Манай открыл счет в матче, а через 10 минут оформил дубль.

Весь второй тайм хозяева пытались увеличить свое преимущество, и смогли это сделать только на 90+2-й минуте – забил Мирто Узуни, выступающий за американский «Остин».

Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта

Албания – Андорра – 3:0

Голы: Манай, 9, 19, Узуни, 90+2

Видео голов и обзор матча