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  4. Албания – Андорра – 3:0. С аутсайдером справились. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Албания
24.03.2025 21:45 – FT 3 : 0
Андорра
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Чемпионат мира
25 марта 2025, 02:12 | Обновлено 25 марта 2025, 02:18
14
0

Албания – Андорра – 3:0. С аутсайдером справились. Видео голов и обзор

Для хозяев такие соперники не представляют проблемы

25 марта 2025, 02:12 | Обновлено 25 марта 2025, 02:18
14
0
Албания – Андорра – 3:0. С аутсайдером справились. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта в группе K отборочного этапа к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Албании и Андоры.

Гости являются абсолютными аутсайдерами группы, поэтому сборная Албании не имела проблем с достижением положительного результата.

На 9-й минуте форвард «Сивасспора» Рей Манай открыл счет в матче, а через 10 минут оформил дубль.

Весь второй тайм хозяева пытались увеличить свое преимущество, и смогли это сделать только на 90+2-й минуте – забил Мирто Узуни, выступающий за американский «Остин».

Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта

Албания – Андорра – 3:0

Голы: Манай, 9, 19, Узуни, 90+2

Видео голов и обзор матча

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ЧМ-2026 по футболу сборная Албании по футболу сборная Андорры по футболу видео голов и обзор Рей Манай
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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