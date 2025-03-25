Албания – Андорра – 3:0. С аутсайдером справились. Видео голов и обзор
Для хозяев такие соперники не представляют проблемы
24 марта в группе K отборочного этапа к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Албании и Андоры.
Гости являются абсолютными аутсайдерами группы, поэтому сборная Албании не имела проблем с достижением положительного результата.
На 9-й минуте форвард «Сивасспора» Рей Манай открыл счет в матче, а через 10 минут оформил дубль.
Весь второй тайм хозяева пытались увеличить свое преимущество, и смогли это сделать только на 90+2-й минуте – забил Мирто Узуни, выступающий за американский «Остин».
Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта
Албания – Андорра – 3:0
Голы: Манай, 9, 19, Узуни, 90+2
Видео голов и обзор матча
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