РЕБРОВ: «Я знаю его. Если он не продолжил игру, значит травма серьезная»
Наставник сборной Украины прокомментировал повреждение Миколенко в матче с Бельгией
23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций A/B между сборными Бельгии и Украины [первый поединок – 1:3]. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
По сумме двух встреч сине-желтые останутся в Дивизионе В, а бельгийцы сохраняли прописку в Дивизионе А.
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Перед первым пропущенным голом (на 67-й минуте) Виталий Миколенко попросил замену. Сергей Ребров вместе него выпустила Богдана Михайличенко.
На пресс-конференции Ребров прокомментировал повреждение Виталия:
«К сожалению, у него повреждение, он сделает МРТ, посмотрим. Я знаю Виталия. Если он не продолжил игру, то повреждение действительно было серьезным».
Видеообзор матча Бельгия – Украина
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