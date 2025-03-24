РЕБРОВ: «Я знаю его. Если он не продолжил игру, значит травма серьезная»

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций A/B между сборными Бельгии и Украины [первый поединок – 1:3]. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

По сумме двух встреч сине-желтые останутся в Дивизионе В, а бельгийцы сохраняли прописку в Дивизионе А.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед первым пропущенным голом (на 67-й минуте) Виталий Миколенко попросил замену. Сергей Ребров вместе него выпустила Богдана Михайличенко.

На пресс-конференции Ребров прокомментировал повреждение Виталия:

«К сожалению, у него повреждение, он сделает МРТ, посмотрим. Я знаю Виталия. Если он не продолжил игру, то повреждение действительно было серьезным».

Видеообзор матча Бельгия – Украина