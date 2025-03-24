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  4. РЕБРОВ: «Я знаю его. Если он не продолжил игру, значит травма серьезная»
Лига наций
24 марта 2025, 05:50 | Обновлено 24 марта 2025, 05:51
2536
2

РЕБРОВ: «Я знаю его. Если он не продолжил игру, значит травма серьезная»

Наставник сборной Украины прокомментировал повреждение Миколенко в матче с Бельгией

24 марта 2025, 05:50 | Обновлено 24 марта 2025, 05:51
2536
2
РЕБРОВ: «Я знаю его. Если он не продолжил игру, значит травма серьезная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций A/B между сборными Бельгии и Украины [первый поединок – 1:3]. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

По сумме двух встреч сине-желтые останутся в Дивизионе В, а бельгийцы сохраняли прописку в Дивизионе А.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед первым пропущенным голом (на 67-й минуте) Виталий Миколенко попросил замену. Сергей Ребров вместе него выпустила Богдана Михайличенко.

На пресс-конференции Ребров прокомментировал повреждение Виталия:

«К сожалению, у него повреждение, он сделает МРТ, посмотрим. Я знаю Виталия. Если он не продолжил игру, то повреждение действительно было серьезным».

Видеообзор матча Бельгия – Украина

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Анатолий Басов
Ігрокам не потрібна вища група, там вони ні в кого не виграють, а це бонуси та преміальні, тому вони так і зіграли за двадцять хвилин три пустили.
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+1
Перець
Як виявилося без Миколенка гра пішла по пи зді
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+1
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Теннис
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