23 марта проходит ответный матч плей-офф Лиги наций А/B между сборными Бельгия и Украина.

Поединок проходит на стадионе Кристал Арена в Генке. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 69-й минуте наставник сине-желтых Сергей Ребров вынужденно заменил Виталия Миколенко на Богдана Михайличенко.

Украинский левый фулбек попросил замену. Что конкретно случилось с Виталием – непонятно. Миколенко хромая покидал поле хромая.

Также Ребров заменил Владислава Ваната на Артема Довбика и Георгия Судакова на Виктора Цыганкова.

ФОТО. Миколенко попросил замену в матче Бельгия – Украина