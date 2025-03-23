ФОТО. Миколенко попросил замену в матче Бельгия – Украина
Ребров заменил Виталия на 69-й минуте на Богдана Михайличенко
23 марта проходит ответный матч плей-офф Лиги наций А/B между сборными Бельгия и Украина.
Поединок проходит на стадионе Кристал Арена в Генке. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 69-й минуте наставник сине-желтых Сергей Ребров вынужденно заменил Виталия Миколенко на Богдана Михайличенко.
Украинский левый фулбек попросил замену. Что конкретно случилось с Виталием – непонятно. Миколенко хромая покидал поле хромая.
Также Ребров заменил Владислава Ваната на Артема Довбика и Георгия Судакова на Виктора Цыганкова.
ФОТО. Миколенко попросил замену в матче Бельгия – Украина
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