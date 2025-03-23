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Лига наций
23 марта 2025, 23:23 | Обновлено 23 марта 2025, 23:36
615
0

ФОТО. Миколенко попросил замену в матче Бельгия – Украина

Ребров заменил Виталия на 69-й минуте на Богдана Михайличенко

23 марта 2025, 23:23 | Обновлено 23 марта 2025, 23:36
615
0
ФОТО. Миколенко попросил замену в матче Бельгия – Украина

23 марта проходит ответный матч плей-офф Лиги наций А/B между сборными Бельгия и Украина.

Поединок проходит на стадионе Кристал Арена в Генке. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 69-й минуте наставник сине-желтых Сергей Ребров вынужденно заменил Виталия Миколенко на Богдана Михайличенко.

Украинский левый фулбек попросил замену. Что конкретно случилось с Виталием – непонятно. Миколенко хромая покидал поле хромая.

Также Ребров заменил Владислава Ваната на Артема Довбика и Георгия Судакова на Виктора Цыганкова.

ФОТО. Миколенко попросил замену в матче Бельгия – Украина

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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