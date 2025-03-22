ВИДЕО. Дети Реброва сопровождали звезд сборной Бельгии. Повезло
Никита и Александр Ребровы запомнят этот день навсегда
Жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, Анна Реброва, поделилась фото и видео с детьми.
Сыновья Реброва сопровождали звёзд Бельгии на поле.
Никита и Александр выводили Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку.
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Во время исполнения гимнов дети Реброва позировали с лидерами сборной Бельгии.
Мама ребят поделилась кадрами, шутя о размере шорт Саши. Эти моменты они запомнят на всю жизнь.
Никита Ребров уже забивает за «Малагу» U-9 и, возможно, продолжит футбольную карьеру.
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