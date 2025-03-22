Александрия – Эпицентр – 1:0. Видео гола и обзор матча
Представители УПЛ и Первой лиги сыграли контрольный матч
В чемпионате УПЛ продолжается пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игровой формы команды проводят контрольные матчи. «Александрия» сыграла с «Эпицентром», который продолжает подготовку ко второй части сезона.
«Александрия» начала матч активно и уже на второй минуте Хуан Безерра мог открывать счет, но его удар заблокировали игроки «Эпицентра». Впрочем Безерра исправился и забил на 10-й минуте.
Во втором тайме больше моментов создал «Эпицентр». Однако воплотить их в гол команде не удалось.
Контрольный матч. 21 марта
«Александрия» – «Эпицентр» – 1:0
Гол: Хуан Безерра, 10
Состав «Эпицентра»: Билык, Кристин В., Мороз, Григоращук, Климец, Липовуз, Запорожец, Демченко, Процив, Бендера, Кравчук.
На замену выходили Савчук, Танчик, Миронюк, Кристин С., Ляшенко, Беженар.
Видео гола и обзор матча
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