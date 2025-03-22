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Александрия
21.03.2025 11:30 – FT 1 : 0
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 12:41 | Обновлено 22 марта 2025, 13:04
92
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Александрия – Эпицентр – 1:0. Видео гола и обзор матча

Представители УПЛ и Первой лиги сыграли контрольный матч

22 марта 2025, 12:41 | Обновлено 22 марта 2025, 13:04
92
0
Александрия – Эпицентр – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Эпицентр

В чемпионате УПЛ продолжается пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игровой формы команды проводят контрольные матчи. «Александрия» сыграла с «Эпицентром», который продолжает подготовку ко второй части сезона.

«Александрия» начала матч активно и уже на второй минуте Хуан Безерра мог открывать счет, но его удар заблокировали игроки «Эпицентра». Впрочем Безерра исправился и забил на 10-й минуте.

Во втором тайме больше моментов создал «Эпицентр». Однако воплотить их в гол команде не удалось.

Контрольный матч. 21 марта

«Александрия» – «Эпицентр» – 1:0

Гол: Хуан Безерра, 10

Состав «Эпицентра»: Билык, Кристин В., Мороз, Григоращук, Климец, Липовуз, Запорожец, Демченко, Процив, Бендера, Кравчук.

На замену выходили Савчук, Танчик, Миронюк, Кристин С., Ляшенко, Беженар.

Видео гола и обзор матча

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Александрия Эпицентр Каменец-Подольский контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
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