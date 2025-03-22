Александрия – Эпицентр – 1:0. Видео гола и обзор матча

В чемпионате УПЛ продолжается пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игровой формы команды проводят контрольные матчи. «Александрия» сыграла с «Эпицентром», который продолжает подготовку ко второй части сезона.

«Александрия» начала матч активно и уже на второй минуте Хуан Безерра мог открывать счет, но его удар заблокировали игроки «Эпицентра». Впрочем Безерра исправился и забил на 10-й минуте.

Во втором тайме больше моментов создал «Эпицентр». Однако воплотить их в гол команде не удалось.

Контрольный матч. 21 марта

«Александрия» – «Эпицентр» – 1:0

Гол: Хуан Безерра, 10

Состав «Эпицентра»: Билык, Кристин В., Мороз, Григоращук, Климец, Липовуз, Запорожец, Демченко, Процив, Бендера, Кравчук.

На замену выходили Савчук, Танчик, Миронюк, Кристин С., Ляшенко, Беженар.

Видео гола и обзор матча