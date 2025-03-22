Ястремская получила шанс сыграть в парном разряде на турнире в Майами

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выступит в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

Украинка сыграет вместе с представительницей Польши Магдой Линетт. Украинской-польский тандем заменит в основной сетке дуэт Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия), который отказался от участия.

В прошлом году Ястремская вместе с еще одной украинкой Ангелиной Калининой дошла до четвертьфинала парного турнира в Майами.

В 1-м круге Даяна и Магда сыграют против американки Кэролайн Доулхайд и австралийки Сторм Хантер.

Ястремская уже завершила выступления в одиночном разряде Майами, проиграв в 1/64 финала Белинде Бенчич. А вот Линетт успела пройти двух «нейтралок»: Анастасию Павлюченкову и Екатерину Александрову. Далее полька встретится с Линдой Фругвиртовой.

Помимо Ястремской, Украину на кортах Майами в парном разряде представят Людмила Киченок (напарница – София Кенин), Надежда Киченок (напарница – Алдила Сутджиади) и Марта Костюк (напарница – Елена-Габриэла Русе).