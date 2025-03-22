Ястремская получила шанс сыграть в парном разряде на турнире в Майами
Даяна и Магда Линетт попали в основную сетку после отказа тандема Хаддад Майя / Зигемунд
Украинская теннисистка Даяна Ястремская выступит в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
Украинка сыграет вместе с представительницей Польши Магдой Линетт. Украинской-польский тандем заменит в основной сетке дуэт Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия), который отказался от участия.
В прошлом году Ястремская вместе с еще одной украинкой Ангелиной Калининой дошла до четвертьфинала парного турнира в Майами.
В 1-м круге Даяна и Магда сыграют против американки Кэролайн Доулхайд и австралийки Сторм Хантер.
Ястремская уже завершила выступления в одиночном разряде Майами, проиграв в 1/64 финала Белинде Бенчич. А вот Линетт успела пройти двух «нейтралок»: Анастасию Павлюченкову и Екатерину Александрову. Далее полька встретится с Линдой Фругвиртовой.
Помимо Ястремской, Украину на кортах Майами в парном разряде представят Людмила Киченок (напарница – София Кенин), Надежда Киченок (напарница – Алдила Сутджиади) и Марта Костюк (напарница – Елена-Габриэла Русе).
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