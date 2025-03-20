Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) завершила выступления на престижном хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/64 финала украинка в трех сетах не сумела переиграть олимпийскую чемпионку 2020 года и экс-четвертую ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 45).

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 6:1, 5:7

В третьей партии украинка побеждала 5:3, но не сумела подать на матч в 10-м гейме, после чего проиграла оставшиеся два гейма.

Это была пятая встреча соперниц. Даяна проиграла четвертое очное противостояние.

В 2-м круге тысячника в Майами Бенчич встретится с еще одной представительницей Украины Элиной Свитолиной (WTA 22).

Все три украинки, которые стартовали в основе с 1-го круга, уже завершили выступления на кортах Майами. Помимо Даяны, из тысячника также вылетели Юлия Стародубцева (вначале прошла квалификацию) и Ангелина Калинина.

Украину в одиночном разряде Майами продолжат представлять Свитолина и Марта Костюк. Марта в 1/32 финала поборется против Кимберли Биррелл.