Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Даяна в трех сетах уступила Белинде в 1/64 финала турнира WTA 1000 в США
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) завершила выступления на престижном хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В 1/64 финала украинка в трех сетах не сумела переиграть олимпийскую чемпионку 2020 года и экс-четвертую ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 45).
WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 6:1, 5:7
В третьей партии украинка побеждала 5:3, но не сумела подать на матч в 10-м гейме, после чего проиграла оставшиеся два гейма.
Это была пятая встреча соперниц. Даяна проиграла четвертое очное противостояние.
В 2-м круге тысячника в Майами Бенчич встретится с еще одной представительницей Украины Элиной Свитолиной (WTA 22).
Все три украинки, которые стартовали в основе с 1-го круга, уже завершили выступления на кортах Майами. Помимо Даяны, из тысячника также вылетели Юлия Стародубцева (вначале прошла квалификацию) и Ангелина Калинина.
Украину в одиночном разряде Майами продолжат представлять Свитолина и Марта Костюк. Марта в 1/32 финала поборется против Кимберли Биррелл.
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Поединок 1/64 финала состоится 19 марта и начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву
Вспомним славную страницу истории днепровского клуба
Доречі ,Бенчіч взагалі не у формі - просто ніяка , але і такій Даяна програла.
Погано, що мізків немає, в родині Ястремських