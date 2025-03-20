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  4. Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
WTA
20 марта 2025, 02:20 | Обновлено 20 марта 2025, 02:41
315
4

Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич

Даяна в трех сетах уступила Белинде в 1/64 финала турнира WTA 1000 в США

20 марта 2025, 02:20 | Обновлено 20 марта 2025, 02:41
315
4
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) завершила выступления на престижном хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/64 финала украинка в трех сетах не сумела переиграть олимпийскую чемпионку 2020 года и экс-четвертую ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 45).

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 6:1, 5:7

В третьей партии украинка побеждала 5:3, но не сумела подать на матч в 10-м гейме, после чего проиграла оставшиеся два гейма.

Это была пятая встреча соперниц. Даяна проиграла четвертое очное противостояние.

В 2-м круге тысячника в Майами Бенчич встретится с еще одной представительницей Украины Элиной Свитолиной (WTA 22).

Все три украинки, которые стартовали в основе с 1-го круга, уже завершили выступления на кортах Майами. Помимо Даяны, из тысячника также вылетели Юлия Стародубцева (вначале прошла квалификацию) и Ангелина Калинина.

Украину в одиночном разряде Майами продолжат представлять Свитолина и Марта Костюк. Марта в 1/32 финала поборется против Кимберли Биррелл.

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Даяна Ястремская Белинда Бенчич WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Vlad Holl
Це теніс тенісисток із п'ятого десятка. Кількість невимушених космічна , кількість подвійних на подачі -це щось неймовірне. Тупа і ще тупіша. Даяна - це особливий згусток недолугості і пустої голови. 
Доречі ,Бенчіч взагалі не у формі - просто ніяка , але і такій Даяна програла. 
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+2
bibka stara
днище)
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+2
Disiny7
Програла, як завжди сама собі, тут нічого нового. А ось те що ракетки жбурляла це щось новеньке  
Погано, що мізків немає, в родині Ястремських
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+1
Nba37
Всё как всегда ничего не меняется, украинские теннисистки когда нибудь научатся думать на корте и подавать нормально, постоянно у них куча двойных, чем они занимаются на тренировках, вообще днища
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-1
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