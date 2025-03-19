Определена первая соперница Костюк на турнире WTA 1000 в Майами
Кимберли Биррелл в трех сетах переиграла Анастасию Потапову
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
Во 2-м раунде украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 68), которая в 1/64 финала в трех сетах переиграла Анастасию Потапову (WTA 38) за 2 часа и 25 минут.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала
Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл (Австралия) [Q] – 6:3, 3:6, 6:7 (5:7)
В третьей партии Кимберли отыгралась со счета 3:5.
Это была вторая встреча соперниц. Биррелл во второй раз одолела «нейтралку». В январе австралийка обыграла Потапову в 1/8 финала пятисотника в Брисбене.
Ранее Костюк и Биррел ни разу не играли между собой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Вернидуб будет совмещать работу в Кривбассе и молодежной сборной Украины
Лига ничего об этом не знает