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WTA
19 марта 2025, 19:45 | Обновлено 19 марта 2025, 20:05
1029
0

Определена первая соперница Костюк на турнире WTA 1000 в Майами

Кимберли Биррелл в трех сетах переиграла Анастасию Потапову

19 марта 2025, 19:45 | Обновлено 19 марта 2025, 20:05
1029
0
Определена первая соперница Костюк на турнире WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Кимберли Биррелл

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 68), которая в 1/64 финала в трех сетах переиграла Анастасию Потапову (WTA 38) за 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл (Австралия) [Q] – 6:3, 3:6, 6:7 (5:7)

В третьей партии Кимберли отыгралась со счета 3:5.

Это была вторая встреча соперниц. Биррелл во второй раз одолела «нейтралку». В январе австралийка обыграла Потапову в 1/8 финала пятисотника в Брисбене.

Ранее Костюк и Биррел ни разу не играли между собой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кимберли Биррелл
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Потапова
Getty Images/Global Images Ukraine. Кимберли Биррелл
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Потапова
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 19 марта
Кимберли Биррелл Марта Костюк Анастасия Потапова WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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