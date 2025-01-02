Выйдет ли Калинина в финал? В нижней части сетки Брисбена больше нет сеяных

2 января на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.

Единственной сеяной до старта поединков 3-го раунда в этой части сетки была девятая ракетка мира Дарья Касаткина. Она уступила Полине Кудерметовой.

В итоге в нижней части сетки больше не осталось сеяных и в финал выйдет кто-то из списка: Ангелина Калинина (Украина, WTA 55), Эшлин Крюгер (США, WTA 64), Полина Кудерметова (WTA 107), Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113).

Все сеяные нижней части сетки Брисбена и их проигранные матчи

[6] Анна Калинская (WTA 14) – проиграла Эшлин Крюгер (3:6, 3:6)

[11] Магдалена Френх (WTA 25) – проиграла Сюзан Ламенс (5:7, 3:6)

[13] Людмила Самсонова (WTA 27) – проиграла Полине Кудерметовой (7:6, 3:6, 2:6)

[3] Дарья Касаткина (WTA 9) – проиграла Полине Кудерметовой (6:1, 2:6, 5:7)

[5] Диана Шнайдер (WTA 13) – проиграла Ангелине Калининой (3:6, 6:4, 1:6)

[9] Марта Костюк (WTA 18) – проиграла Юань Юэ (4:6, 3:6)

[16] Даяна Ястремская (WTA 33) – проиграла Анастасии Потаповой (WTA 35)

[2] Эмма Наварро (WTA 8) – проиграла Кимберли Биррелл (WTA 113)

WTA 500 Брисбен. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Сюзан Ламенс – 7:5, 6:0

Полина Кудерметова – Дарья Касаткина [3] – 1:6, 6:2, 7:5

Ангелина Калинина – Юань Юэ – 6:1, 6:4

Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл – 6:7 (2:7), 2:6