Выйдет ли Калинина в финал? В нижней части сетки Брисбена больше нет сеяных
Ангелина в 1/4 финала сыграет с Биррелл, далее возможна кто-то из пары Крюгер – Кудерметова
2 января на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.
Единственной сеяной до старта поединков 3-го раунда в этой части сетки была девятая ракетка мира Дарья Касаткина. Она уступила Полине Кудерметовой.
В итоге в нижней части сетки больше не осталось сеяных и в финал выйдет кто-то из списка: Ангелина Калинина (Украина, WTA 55), Эшлин Крюгер (США, WTA 64), Полина Кудерметова (WTA 107), Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113).
Все сеяные нижней части сетки Брисбена и их проигранные матчи
- [6] Анна Калинская (WTA 14) – проиграла Эшлин Крюгер (3:6, 3:6)
- [11] Магдалена Френх (WTA 25) – проиграла Сюзан Ламенс (5:7, 3:6)
- [13] Людмила Самсонова (WTA 27) – проиграла Полине Кудерметовой (7:6, 3:6, 2:6)
- [3] Дарья Касаткина (WTA 9) – проиграла Полине Кудерметовой (6:1, 2:6, 5:7)
- [5] Диана Шнайдер (WTA 13) – проиграла Ангелине Калининой (3:6, 6:4, 1:6)
- [9] Марта Костюк (WTA 18) – проиграла Юань Юэ (4:6, 3:6)
- [16] Даяна Ястремская (WTA 33) – проиграла Анастасии Потаповой (WTA 35)
- [2] Эмма Наварро (WTA 8) – проиграла Кимберли Биррелл (WTA 113)
WTA 500 Брисбен. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Эшлин Крюгер – Сюзан Ламенс – 7:5, 6:0
Полина Кудерметова – Дарья Касаткина [3] – 1:6, 6:2, 7:5
Ангелина Калинина – Юань Юэ – 6:1, 6:4
Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл – 6:7 (2:7), 2:6
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