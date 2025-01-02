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  4. Выйдет ли Калинина в финал? В нижней части сетки Брисбена больше нет сеяных
WTA
02 января 2025, 08:57 |
960
2

Выйдет ли Калинина в финал? В нижней части сетки Брисбена больше нет сеяных

Ангелина в 1/4 финала сыграет с Биррелл, далее возможна кто-то из пары Крюгер – Кудерметова

02 января 2025, 08:57 |
960
2
Выйдет ли Калинина в финал? В нижней части сетки Брисбена больше нет сеяных
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

2 января на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.

Единственной сеяной до старта поединков 3-го раунда в этой части сетки была девятая ракетка мира Дарья Касаткина. Она уступила Полине Кудерметовой.

В итоге в нижней части сетки больше не осталось сеяных и в финал выйдет кто-то из списка: Ангелина Калинина (Украина, WTA 55), Эшлин Крюгер (США, WTA 64), Полина Кудерметова (WTA 107), Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113).

Все сеяные нижней части сетки Брисбена и их проигранные матчи

  • [6] Анна Калинская (WTA 14) – проиграла Эшлин Крюгер (3:6, 3:6)
  • [11] Магдалена Френх (WTA 25) – проиграла Сюзан Ламенс (5:7, 3:6)
  • [13] Людмила Самсонова (WTA 27) – проиграла Полине Кудерметовой (7:6, 3:6, 2:6)
  • [3] Дарья Касаткина (WTA 9) – проиграла Полине Кудерметовой (6:1, 2:6, 5:7)
  • [5] Диана Шнайдер (WTA 13) – проиграла Ангелине Калининой (3:6, 6:4, 1:6)
  • [9] Марта Костюк (WTA 18) – проиграла Юань Юэ (4:6, 3:6)
  • [16] Даяна Ястремская (WTA 33) – проиграла Анастасии Потаповой (WTA 35)
  • [2] Эмма Наварро (WTA 8) – проиграла Кимберли Биррелл (WTA 113)

WTA 500 Брисбен. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Сюзан Ламенс – 7:5, 6:0
Полина Кудерметова – Дарья Касаткина [3] – 1:6, 6:2, 7:5

Ангелина Калинина – Юань Юэ – 6:1, 6:4
Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл – 6:7 (2:7), 2:6

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Калинина одолела обидчицу Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
WTA Брисбен Эшлин Крюгер Сюзан Ламенс Дарья Касаткина Ангелина Калинина Юань Юэ Анастасия Потапова Кимберли Биррелл
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Якби не програш Касаткіной молодшій z-татарці (ну як Даша примудрилася програти з 4:0 і 5:2 у вирішальному сеті ), нижня половина сітки виглядала б дуже пристойно.Тепер щодо наступної Геліної суперниці. Відпрацювати тут Наварро і Потапову дорогого варте. П'ять років тому Бірелл також стартувала потужно. Тоді з нізвідки з'явилися дві тенісистки: Бірелл і Андреєску. Але якщо Б'янка того року виграла все, що можно, Бірелл миттєво здулася і нічого, навіть першої сотні, не досягла. Отже зараз спроба номер два, наразі вдала, і Ангеліна зовсім не є фаворитом у чвертьфіналі (якби ж то був грунт!).У верхній половині сітки класичний жабогадюкінг, і сподівання, що з цього кубла вискочить Бузкова чи хоча б Еліна А., мізерні.
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