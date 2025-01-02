Калинина одолела обидчицу Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла Юань Юэ (Китай, WTA 49) за 1 час и 42 минуты.

WTA 500 Брисбен. Хард. 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Юань Юэ (Китай) – 6:1, 6:4

Это была первая встреча соперниц. За матч Ангелина отдала две свои подачи.

В четвертьфинале Калинина сыграет против австралийки Кимберли Биррелл, которая занимает 113-е место в рейтинге WTA.

Юань Юэ в предыдущем раунде выиграла у первой ракетки Украины Марты Костюк. Ангелина осталась единственной представительницей Украины в Брисбене в одиночном разряде. 1 января соревнования покинула и Даяна Ястремская.

Для Калининой это будет первый четвертьфинал с июля 2024 года. На своей пути в Брисбене, помимо Юань Юэ, она также обыграла Ван Яфань и Диану Шнайдер.