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  4. Калинина одолела обидчицу Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
WTA
02 января 2025, 08:05 | Обновлено 02 января 2025, 08:11
820
6

Калинина одолела обидчицу Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Ангелина переиграла Юань Юэ в двух сетах на соревнованиях WTA 500 в Австралии

02 января 2025, 08:05 | Обновлено 02 января 2025, 08:11
820
6
Калинина одолела обидчицу Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла Юань Юэ (Китай, WTA 49) за 1 час и 42 минуты.

WTA 500 Брисбен. Хард. 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Юань Юэ (Китай) – 6:1, 6:4

Это была первая встреча соперниц. За матч Ангелина отдала две свои подачи.

В четвертьфинале Калинина сыграет против австралийки Кимберли Биррелл, которая занимает 113-е место в рейтинге WTA.

Юань Юэ в предыдущем раунде выиграла у первой ракетки Украины Марты Костюк. Ангелина осталась единственной представительницей Украины в Брисбене в одиночном разряде. 1 января соревнования покинула и Даяна Ястремская.

Для Калининой это будет первый четвертьфинал с июля 2024 года. На своей пути в Брисбене, помимо Юань Юэ, она также обыграла Ван Яфань и Диану Шнайдер.

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Ангелина Калинина WTA Брисбен Юань Юэ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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aleks8-48
Вчись,перша ракетка.
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+3
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C.Пеклов
МО-ло-дець!Вчись Марта,як треба.Китаянка відчайдушно й не безуспішно супротивилася  в 2 сеті,але Геля зламала опір непоступливої суперниці та виграла в 2 сетах!Браво ,нашій надії успіху в наступному матчі!
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+2
Василий Гредюшкин
 Ошибка  В  Брисбене  еще 1 украинка  Киченок
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+1
Олександр Науменко
Здається сьогодні Геля продемонструвала весь свій тенісний арсенал, а він чималий. Успіху надалі.
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0
ShakhtarNarodna
Її спонсор і партнер - ФК Шахтар. Звідси й успіхи
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-2
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