Девятая ракетка вылетела из Брисбена, проиграв решающий сет со счета 4:0

Девятая ракетка мира Дарья Касаткина завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/8 финала «нейтралка» проиграла своей соотечественнице Полине Кудерметовой (WTA 107) за 1 час и 50 минут со счетом 6:1, 2:6, 5:7.

В решающем сете Касаткина побеждала 4:0 (5:2), но не сумела удержать преимущество, позволила сопернице вернуться в игру и в итоге отдала поединок. Кудерметова впервые одолела теннисистку из топ-10 рейтинга WTA.

В четвертьфинале пятисотника в Австралии Полина сыграет против американки Эшлин Крюгер (WTA 64). В Брисбене выступает и украинка Ангелина Калинина, которая также уже пробилась в 4-й раунд соревнований.