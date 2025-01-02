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  4. Девятая ракетка вылетела из Брисбена, проиграв решающий сет со счета 4:0
WTA
02 января 2025, 08:34 |
947
0

Девятая ракетка вылетела из Брисбена, проиграв решающий сет со счета 4:0

Дарья Касаткина уступила Полине Кудерметовой в 1/8 финала соревнований WTA 500

02 января 2025, 08:34 |
947
0
Девятая ракетка вылетела из Брисбена, проиграв решающий сет со счета 4:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Девятая ракетка мира Дарья Касаткина завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/8 финала «нейтралка» проиграла своей соотечественнице Полине Кудерметовой (WTA 107) за 1 час и 50 минут со счетом 6:1, 2:6, 5:7.

В решающем сете Касаткина побеждала 4:0 (5:2), но не сумела удержать преимущество, позволила сопернице вернуться в игру и в итоге отдала поединок. Кудерметова впервые одолела теннисистку из топ-10 рейтинга WTA.

В четвертьфинале пятисотника в Австралии Полина сыграет против американки Эшлин Крюгер (WTA 64). В Брисбене выступает и украинка Ангелина Калинина, которая также уже пробилась в 4-й раунд соревнований.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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