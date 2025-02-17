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WTA
17 февраля 2025, 15:11 | Обновлено 17 февраля 2025, 15:28
2107
28

Калинина упустила победу над экс-первой ракеткой мира на супертурнире в ОАЭ

Это было обидно: Ангелина проиграла Виктории Азаренко, хотя вела 6:2, 5:2

17 февраля 2025, 15:11 | Обновлено 17 февраля 2025, 15:28
2107
28
Калинина упустила победу над экс-первой ракеткой мира на супертурнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела выйти в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка в трех сетах уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Виктория Азаренко – 6:2, 6:7 (4:7), 4:6

Калинина имела все шансы, чтобы выйти победительницей из этого противостояния. Во второй партии она вела 5:2, а в третьей – 3:0 с двумя брейками.

Это была вторая встреча соперниц. В 2023 году украинка уступила белоруске в 1/16 финала пятисотника в Аделаиде на двух тай-брейках.

Следующей соперницей Азаренко будет вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши.

Калинина продолжила лузстрик и теперь он составляет три матча. За последние две недели она уступила Александре Саснович в четвертьфинале в Клуж-Напоке и Ребекке Шрамковой в 1-м раунде тысячника в Дохе.

Фотогалерея матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 28
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roman75zpr
Це якiйсь треш!!! Треба ж мати таку жагу до поразкi(
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+5
introvert
Класична Калініна) Не існує такого переможного рахунку, з якого б вона не могла програти.
Під сотню коментів під гілкою трансляції. Що ж ви, люди, так себе мучите?)
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+5
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Sashamar
Не вистачає Гелі зухвалості дотиснути. Двічі чудово починала сет і провалювалася. Хоч не та вже бульботварюка, ось-ось посипеться. Чи може держала в голові, що проти Іги в будь-якому стані шансів обмаль. Прикро.
Ще дві сенсації поспіль: обидві фіналістки Дохи ні сіло ні впало програли не найсильнішим суперницям. Мабуть це зайвий доказ того, скільки сил забирає у дівчат це цілорічне пересувне шапіто.
Наостанок приємна новина. Соболєва вийшла в основну сітку W60 в Празі. Дивився, непогано зіграла фінал кваліфікації.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Не вистачило ні сил, ні наснаги,ні волі, на жаль, дуже прикра поразка...
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+4
Neptun
Бульбашка грала так, ніби то казала: "Ну давай, надери мені дупу, і я вже піду на пенсію".
А Каліна грала так, ніби то мовила: " Ну що ви, Вікторія, ви ще молодець і красуня, пограйте ще. "
Змагання в збочинстві виграла Ангеліна. 
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+3
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mevast
Прикро програвати суперниці пенсійного віку, яка по пересуванню по корту затикає таких як Ангела.
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+1
Alehandro
Дуже посередня гра від Калініної. Повільна в ногах. Можливо через спеку. Не пощастило, що не встигла за ту +/- годину, що біло-кацапка не могла зібрати раму і грала взагалі не зрозуміло в що, одержати перемогу. Далі бульба увімкнулась і почалось...
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+1
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Forcer Petya
Я просто тупо в шоці з Ангеліни...😭
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0
valerafan1
Чергова розмазня на корті. Як і більшість наших, грати вміють, але не вистачає характера, впевненості, спортивної злості. Дуже прикро.
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0
Первый Среди Равных
Ніколи вона не була по-справжньому сильною тенісисткою. Сіра посередність, в якої окремі спалахи або вдала сітка на певних турнірах допомагають триматися в сотні.
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-2
Vlad Holl
За збірну України завжди відмовлялася грати , бо до України їй немає діла. Н.Каховка окупована , а вона слова не сказала. Туди цій ватній і дорога . Дуже неприємна особа.
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-2
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Первый Среди Равных
Це прихована ватниця яка ніяк не засуджує РФ, а коли росіяни затопили її рідну Каховку написала щось нейтральне типу: "Наше місто відродиться!" ніяк не засудивши РФ.
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-3
Dubai_Tennis_Tournament
🇺🇦❤️Наша підтримка Ангеліні у важкий момент!
😢Прикро, коли перемога вислизає, коли здається що вона вже в руках.
Але такі невдачі гартують. Стабільність приходить із досвідом.
.
А Вікторії слід віддати шану - вкотре довела, що чемпіонський характер не стирається навіть з роками❗ Вклоняємося живій легенді за всі моменти, що вона подарувала тенісному світу.
Білорусь🤍❤️🤍 - молодша сестричка України! 💙💛 Час змінює обставини, але не стирає спорідненість, яку ми відчуваємо 😊
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-6
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