Калинина упустила победу над экс-первой ракеткой мира на супертурнире в ОАЭ
Это было обидно: Ангелина проиграла Виктории Азаренко, хотя вела 6:2, 5:2
Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела выйти в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1-м раунде украинка в трех сетах уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Виктория Азаренко – 6:2, 6:7 (4:7), 4:6
Калинина имела все шансы, чтобы выйти победительницей из этого противостояния. Во второй партии она вела 5:2, а в третьей – 3:0 с двумя брейками.
Это была вторая встреча соперниц. В 2023 году украинка уступила белоруске в 1/16 финала пятисотника в Аделаиде на двух тай-брейках.
Следующей соперницей Азаренко будет вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши.
Калинина продолжила лузстрик и теперь он составляет три матча. За последние две недели она уступила Александре Саснович в четвертьфинале в Клуж-Напоке и Ребекке Шрамковой в 1-м раунде тысячника в Дохе.
Фотогалерея матча
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Під сотню коментів під гілкою трансляції. Що ж ви, люди, так себе мучите?)
Ще дві сенсації поспіль: обидві фіналістки Дохи ні сіло ні впало програли не найсильнішим суперницям. Мабуть це зайвий доказ того, скільки сил забирає у дівчат це цілорічне пересувне шапіто.
Наостанок приємна новина. Соболєва вийшла в основну сітку W60 в Празі. Дивився, непогано зіграла фінал кваліфікації.
А Каліна грала так, ніби то мовила: " Ну що ви, Вікторія, ви ще молодець і красуня, пограйте ще. "
Змагання в збочинстві виграла Ангеліна.
😢Прикро, коли перемога вислизає, коли здається що вона вже в руках.
Але такі невдачі гартують. Стабільність приходить із досвідом.
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А Вікторії слід віддати шану - вкотре довела, що чемпіонський характер не стирається навіть з роками❗ Вклоняємося живій легенді за всі моменти, що вона подарувала тенісному світу.
Білорусь🤍❤️🤍 - молодша сестричка України! 💙💛 Час змінює обставини, але не стирає спорідненість, яку ми відчуваємо 😊