Калинина упустила победу над экс-первой ракеткой мира на супертурнире в ОАЭ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела выйти в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка в трех сетах уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Виктория Азаренко – 6:2, 6:7 (4:7), 4:6

Калинина имела все шансы, чтобы выйти победительницей из этого противостояния. Во второй партии она вела 5:2, а в третьей – 3:0 с двумя брейками.

Это была вторая встреча соперниц. В 2023 году украинка уступила белоруске в 1/16 финала пятисотника в Аделаиде на двух тай-брейках.

Следующей соперницей Азаренко будет вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши.

Калинина продолжила лузстрик и теперь он составляет три матча. За последние две недели она уступила Александре Саснович в четвертьфинале в Клуж-Напоке и Ребекке Шрамковой в 1-м раунде тысячника в Дохе.

Фотогалерея матча