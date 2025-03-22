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  4. Ястремская / Линетт – Доулхайд / Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 марта 2025, 01:35 | Обновлено 22 марта 2025, 01:37
61
1

Ястремская / Линетт – Доулхайд / Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда хардового турнира WTA 1000 в Майами

22 марта 2025, 01:35 | Обновлено 22 марта 2025, 01:37
61
1
Ястремская / Линетт – Доулхайд / Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 22 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская начала выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Магда Линетт (Польша) играют против тандема Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Хантер (Австралия). Время начала встречи – 01:20 по Киеву.

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Даяна и Магда впервые заявились на одни соревнования в одном дуэте.

Победительницы противостояния в 1/8 финала поборются либо против Лейлы Фернандес и Николь Мелихар, либо против Людмилы Киченок и Софии Кенин.

📺 Видеотрансляция

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Сторм Хантер (Сандерс) Кэролайн Доулхайд Даяна Ястремская Магда Линетт WTA Майами смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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