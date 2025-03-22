Ястремская / Линетт – Доулхайд / Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 22 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская начала выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Магда Линетт (Польша) играют против тандема Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Хантер (Австралия). Время начала встречи – 01:20 по Киеву.

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Даяна и Магда впервые заявились на одни соревнования в одном дуэте.

Победительницы противостояния в 1/8 финала поборются либо против Лейлы Фернандес и Николь Мелихар, либо против Людмилы Киченок и Софии Кенин.

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