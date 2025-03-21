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ATP
21 марта 2025, 23:10 | Обновлено 21 марта 2025, 23:12
617
0

Монфис отыграл матчбол у 27-й ракетки и вышел в 1/16 финала Мастерса в США

Гаэль разобрался с Иржи Легечкой во 2-м раунде турнира АТР 1000 в Майами

21 марта 2025, 23:10 | Обновлено 21 марта 2025, 23:12
617
0
Монфис отыграл матчбол у 27-й ракетки и вышел в 1/16 финала Мастерса в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 46) пробился в 1/16 финала турнира АТР 1000 в Майами, США.

Во 2-м раунде муж Элины Свитолиной переиграл Иржи Легечку (Чехия, ATP 27) за 2 часа и 8 минут.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Иржи Легечка (Чехия) [26] – 6:1, 3:6, 7:6 (10:8)

На тай-брейке третьей партии Монфис отыграл один матчбол при счете 7:8 на приеме.

Это была вторая встреча соперников. Монфис взял реванш у чеха за поражение на старте соревнований АТР 250 в Бане-Луке в 2024 году.

Следующим соперником Монфиса будет испанец Хауме Муньяр (АТР 56), который в своем поединке второго круга прошел Даниила Медведева. На старте тысячника французский теннисист оказался сильнее Фабиана Марожана.

38-летний Гаэль стал самым возрастным теннисистом в истории, которому удалось пробиться в 3-й раунд Мастерса в Майами.

Гаэль выиграл свой 140-й матч на турнирах категории АТР 1000, из которых 108 – на харде.

В текущем сезоне на счету француза 13 побед и 4 поражения. Проигрывал Монфис Новаку Джоковичу (Брисбен), Бену Шелтону (Aus Open), Маттео Берреттини (Дубай) и Григору Димитрову (Индиан-Уэллс). В 2025 году Гаэль также завоевал трофей на кортах Окленда.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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