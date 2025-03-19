ВИДЕО. 38-летний муж Свитолиной успешно стартовал на Мастерсе в Майами
Гаэль Монфис переиграл Фабиана Марожана в 1-м раунде турнира АТР 1000 в США
Именитый французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 46) вышел во 2-й раунд хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.
В 1/64 финала француз в трех сетах переиграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (АТР 59) за 1 час и 46 минут.
ATP 1000 Майами. Хард. 1/64 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:3, 3:6, 6:4
Это была вторая встреча соперников. Монфис взял реванш у Марожана за поражение в 1/16 финала турнира АТР 250 в Окленде в 2024 году.
Следующим соперников Гаэля будет 26-й сеяный Иржи Легечка (Чехия, ATP 27). В 2023 Иржи победил Монфиса на старте соревнований АТР 250 в Баня-Луке.
38-летний Монфис стал вторым самым возрастным теннисистом после Джимми Коннорса (1992 год), которому удалось выиграть матч на Мастерсе в Майами.
Гаэль дебютировал на этих кортах еще 20 лет назад. Только у двоих представителей Франции больше побед в Майами, чем у Гаэля (16): у Янника Ноа (23) и Жо-Вилфрида Цонги (17).
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