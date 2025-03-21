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ATP
21 марта 2025, 22:47 | Обновлено 21 марта 2025, 22:48
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ВИДЕО. Все из-за мячей! Поражение 56-й ракетке: Медведев опозорился в США

8-й номер рейтинга АТР продолжает проваливать сезон, на этот раз из Майами его выбил Муньяр

21 марта 2025, 22:47 | Обновлено 21 марта 2025, 22:48
150
0
ВИДЕО. Все из-за мячей! Поражение 56-й ракетке: Медведев опозорился в США
Даниил Медведев

Восьмой номер рейтинга АТР Даниил Медведев вылетел из хардового турнира АТР 1000 в Майами.

В 1/32 финала «нейтрал» без особых шансов проиграл Хауме Муньяру (Испания, ATP 56) за 1 час и 19 минут.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Даниил Медведев [7] – Хауме Муньяр (Испания) – 2:6, 3:6

Это была первая встреча соперников.

Во время матча Медведев вызвал на корт супервайзера и пожаловался на мячи: «Кто разрешил использовать эти мячи на профессиональном теннисном турнире?». А во второй партии получил предупреждение от судьи за то, что швырнул ракетку.

Муньяр добыл третью победу над игроком из топ-10 и первую с 2022 года.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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