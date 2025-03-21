ВИДЕО. Все из-за мячей! Поражение 56-й ракетке: Медведев опозорился в США
8-й номер рейтинга АТР продолжает проваливать сезон, на этот раз из Майами его выбил Муньяр
Восьмой номер рейтинга АТР Даниил Медведев вылетел из хардового турнира АТР 1000 в Майами.
В 1/32 финала «нейтрал» без особых шансов проиграл Хауме Муньяру (Испания, ATP 56) за 1 час и 19 минут.
ATP 1000 Майами. Хард. 1/32 финала
Даниил Медведев [7] – Хауме Муньяр (Испания) – 2:6, 3:6
Это была первая встреча соперников.
Во время матча Медведев вызвал на корт супервайзера и пожаловался на мячи: «Кто разрешил использовать эти мячи на профессиональном теннисном турнире?». А во второй партии получил предупреждение от судьи за то, что швырнул ракетку.
Муньяр добыл третью победу над игроком из топ-10 и первую с 2022 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В пятницу на кортах США сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина
Признание от фанатов получил Илья Забарный