ВИДЕО. Все из-за мячей! Поражение 56-й ракетке: Медведев опозорился в США

Восьмой номер рейтинга АТР Даниил Медведев вылетел из хардового турнира АТР 1000 в Майами.

В 1/32 финала «нейтрал» без особых шансов проиграл Хауме Муньяру (Испания, ATP 56) за 1 час и 19 минут.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Даниил Медведев [7] – Хауме Муньяр (Испания) – 2:6, 3:6

Это была первая встреча соперников.

Во время матча Медведев вызвал на корт супервайзера и пожаловался на мячи: «Кто разрешил использовать эти мячи на профессиональном теннисном турнире?». А во второй партии получил предупреждение от судьи за то, что швырнул ракетку.

Муньяр добыл третью победу над игроком из топ-10 и первую с 2022 года.