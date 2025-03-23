Роберто МАРТИНЕС: «Дания – сильная и организованная команда»

Главный тренер Португалии Роберто Мартинес прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги наций против Дании (0:1).

«Мы очень слабо провели первую игру, но это лишь подтверждает, что сборная Дании – сильная и организованная команда.

Я говорил перед первым матчем, что они играют агрессивно и умеют высоко прессинговать.

У нас есть преимущество, ведь мы играем дома, и нам нужно доказать, что мы не зря заняли первое место в группе.

Стадион будет заполнен, и именно за такие моменты мы любим футбол. Я горжусь тем, что мы можем играть для наших болельщиков», - сказал Мартинес.