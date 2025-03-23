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Лига наций
23 марта 2025, 15:35 | Обновлено 23 марта 2025, 15:40
113
0

Роберто МАРТИНЕС: «Дания – сильная и организованная команда»

Португальцы уступили в первой игре

23 марта 2025, 15:35 | Обновлено 23 марта 2025, 15:40
113
0
Роберто МАРТИНЕС: «Дания – сильная и организованная команда»
UEFA.com. Роберто Мартинес

Главный тренер Португалии Роберто Мартинес прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги наций против Дании (0:1).

«Мы очень слабо провели первую игру, но это лишь подтверждает, что сборная Дании – сильная и организованная команда.

Я говорил перед первым матчем, что они играют агрессивно и умеют высоко прессинговать.

У нас есть преимущество, ведь мы играем дома, и нам нужно доказать, что мы не зря заняли первое место в группе.

Стадион будет заполнен, и именно за такие моменты мы любим футбол. Я горжусь тем, что мы можем играть для наших болельщиков», - сказал Мартинес.

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Лига наций сборная Португалии по баскетболу сборная Дании по футболу Роберто Мартинес пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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