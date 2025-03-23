Барса применит необычную тактику для подписания титулованной суперзвезды

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «сине-гранатовые» для подписания 25-летнего футболиста выбрали ту же стратегию, которую применили летом 2024 года во время переговоров по трансферу Нико Уильямса.

Тактика заключается в том, чтобы с помощью интервью своих игроков оказывать своеобразное давление на аргентинца. Например, недавно Пау Кубарси в ответ на вопрос «Кого бы ты хотел видеть в «Барселоне»?» ответил «Хулиана Альвареса».

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулианом Альваресом интересуется мадридский «Реал».