Барса применит необычную тактику для подписания титулованной суперзвезды
Сине-гранатовые будут давить на Хулиана Альвареса с помощью СМИ
Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, «сине-гранатовые» для подписания 25-летнего футболиста выбрали ту же стратегию, которую применили летом 2024 года во время переговоров по трансферу Нико Уильямса.
Тактика заключается в том, чтобы с помощью интервью своих игроков оказывать своеобразное давление на аргентинца. Например, недавно Пау Кубарси в ответ на вопрос «Кого бы ты хотел видеть в «Барселоне»?» ответил «Хулиана Альвареса».
В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хулианом Альваресом интересуется мадридский «Реал».
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