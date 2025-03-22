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WTA
22 марта 2025, 23:57 | Обновлено 23 марта 2025, 00:05
63
0

Киченок с новой напарницей упустила четыре матчбола против третьих сеяных

Надежда вместе с Алдилой Сутджиади в Майами едва не переиграла Паолини и Эррани

22 марта 2025, 23:57 | Обновлено 23 марта 2025, 00:05
63
0
Киченок с новой напарницей упустила четыре матчбола против третьих сеяных
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок едва не сотворила сенсацию на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1-м раунде парного разряда украинка и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) на супертай-брейке проиграли третьему сеяному дуэту Жасмин Паолини / Сара Эррани (Италия).

WTA 1000 Майми. Пары. Хард. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – Жасмин Паолини / Сара Эррани (Италия) – 1:6, 7:5, [10:12]

На супертай-брейке Киченок и Сутджиади вначале побеждали 9:6, а затем 10:9, но не реализовали ни один из четырех матчболов и в итоге потерпели поражение.

Надежда и Алдила впервые сыграли в одном тандеме.

Следующими соперницами Паолини и Эррани будут Кристина Букша и Мию Като.

Украину в парном разряде Майами продолжит представлять только Людмила Киченок, которая выступает вместе с Софией Кенин. В своем стартовом поединке украинка и американка оказались сильнее Лейлы Фернандес и Николь Мелихар.

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Людмила Киченок успешно стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Майами
Алдила Сутджиади Надежда Киченок Жасмин Паолини Сара Эррани WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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