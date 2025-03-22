Н. Киченок / Сутджиади – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 1000 в Майами
22 марта украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTА 1000 в Майами, США.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) сыграют против третьего сеяного тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини из Италии. Поединок состоится 4-м запуском на корте №3 после игры Л. Киченок / Кенин – Фернандес / Мелихар. Ориентировочное время старта матча – 21:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния далее сыграют либо против Кристины Букши и Мию Като, либо против Елены-Габриэлы Русе и Марты Котсюк.
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