Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Н. Киченок / Сутджиади – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 марта 2025, 20:56 | Обновлено 22 марта 2025, 20:57
188
0

Н. Киченок / Сутджиади – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 1000 в Майами

22 марта 2025, 20:56 | Обновлено 22 марта 2025, 20:57
188
0
Н. Киченок / Сутджиади – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

22 марта украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTА 1000 в Майами, США.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) сыграют против третьего сеяного тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини из Италии. Поединок состоится 4-м запуском на корте №3 после игры Л. Киченок / Кенин – Фернандес / Мелихар. Ориентировочное время старта матча – 21:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния далее сыграют либо против Кристины Букши и Мию Като, либо против Елены-Габриэлы Русе и Марты Котсюк.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ФОТО. Напарница Костюк в Майами снялась с матча против Соболенко
Л. Киченок / Кенин – Фернандес / Мелихар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Жабер не сумела доиграть матч против Паолини и хромая покинула корт
Алдила Сутджиади Надежда Киченок Сара Эррани Жасмин Паолини смотреть онлайн WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Другие виды | 22 марта 2025, 16:03 2
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении

Снова прыгнул выше шести метров

Последний матч Бабича? Черноморец забил 5 голов
Футбол | 22 марта 2025, 17:10 6
Последний матч Бабича? Черноморец забил 5 голов
Последний матч Бабича? Черноморец забил 5 голов

Команда обыграла Реал Фарму

ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
Футбол | 22.03.2025, 07:48
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ВИДЕО. Король Давид и падение Карлоса: Алькарас сенсационно покинул Майами
Теннис | 22.03.2025, 12:25
ВИДЕО. Король Давид и падение Карлоса: Алькарас сенсационно покинул Майами
ВИДЕО. Король Давид и падение Карлоса: Алькарас сенсационно покинул Майами
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
Футбол | 22.03.2025, 09:15
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 10
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
21.03.2025, 00:45 2
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
21.03.2025, 07:57 2
Футбол
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
21.03.2025, 07:47 5
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 6
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «В перерыве мы внесли определенные коррективы»
Сергей РЕБРОВ: «В перерыве мы внесли определенные коррективы»
21.03.2025, 00:35 11
Футбол
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем