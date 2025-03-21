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  4. «К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия
Лига наций
21 марта 2025, 09:50 | Обновлено 21 марта 2025, 10:25
3315
4

«К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия

Руководитель Офиса Президента поблагодарил футболистов

21 марта 2025, 09:50 | Обновлено 21 марта 2025, 10:25
3315
4
«К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия
УАФ

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

Поединок прокомментировал Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Спасибо сборной Украины 🇺🇦⚽️

К сожалению, наша страна находится под атакой российских дронов, хотя должно быть прекращение огня, которое нарушил путин», – сказал Ермак.

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

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Андрей Ермак сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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Phoenyx86
Заголовок придумав якийсь тюлень. Як завжди!
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+6
Gargantua81
многоуважаемый Андрей Борисович, Вы там присмотрите за своим интеллектуально неполноценным подопечным, чтобы он глупостей не натворил и не сорвал опять переговоры.
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+3
turist86
Скільки платять за "джинсу"?
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+2
COBA
Мій завгосп також дивився матч. Каже, нічого так зіграли.
Ответить
0
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