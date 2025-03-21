«К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

Поединок прокомментировал Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Спасибо сборной Украины 🇺🇦⚽️

К сожалению, наша страна находится под атакой российских дронов, хотя должно быть прекращение огня, которое нарушил путин», – сказал Ермак.

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.