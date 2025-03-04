Журналист: «Динамо вышло на матч с Ворсклой уже чемпионами. И удивилось»

Известный журналист и эксперт Виктор Вацко удивлен отношением к делу футболистов Динамо, которые в матче чемпионата Украины неожиданно сыграли 1:1 с Ворсклой, позволив Шахтеру сократить отставание в борьбе за титул УПЛ.

«У меня сложилось впечатление, что только Игорь Суркис в Динамо понимает, что для этой команды это может быть один шанс выиграть чемпионство на ближайшие несколько лет. А футболисты вышли на игру так, будто уже чемпионы».

«И удивились, что Ворскла им чемпионский коридор не сделала. И в результате потеряли важные два очка в битве за чемпионство. Удивило отношение игроков Динамо», – сказал Вацко.

Динамо в таблице опережает Александрию и Шахтер на 6 и 8 очков соответственно при матче в запасе для команды Марино Пушича.