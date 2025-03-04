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  4. Журналист: «Динамо вышло на матч с Ворсклой уже чемпионами. И удивилось»
Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 21:14 |
456
3

Журналист: «Динамо вышло на матч с Ворсклой уже чемпионами. И удивилось»

Вацко не ожидал от киевлян такого отношения к делу

04 марта 2025, 21:14 |
456
3
Журналист: «Динамо вышло на матч с Ворсклой уже чемпионами. И удивилось»
ФК Динамо Киев

Известный журналист и эксперт Виктор Вацко удивлен отношением к делу футболистов Динамо, которые в матче чемпионата Украины неожиданно сыграли 1:1 с Ворсклой, позволив Шахтеру сократить отставание в борьбе за титул УПЛ.

«У меня сложилось впечатление, что только Игорь Суркис в Динамо понимает, что для этой команды это может быть один шанс выиграть чемпионство на ближайшие несколько лет. А футболисты вышли на игру так, будто уже чемпионы».

«И удивились, что Ворскла им чемпионский коридор не сделала. И в результате потеряли важные два очка в битве за чемпионство. Удивило отношение игроков Динамо», – сказал Вацко.

Динамо в таблице опережает Александрию и Шахтер на 6 и 8 очков соответственно при матче в запасе для команды Марино Пушича.

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Динамо Киев Ворскла - Динамо Ворскла Полтава Виктор Вацко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Обосрались, обсыхайте. 🤪🤪🤪🤪🤪
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FanRybki
В матчі з грандом із Черкащини💜
Теж не ждіть ДК халявщини!
Битва для ЛНЗ - за Шевченкову спадщину!
І за східних друзів з Донецька, Луганщини! 😊
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0
VORSKLA_POLTAVA_official
Не "здивувалося", а обісралося! 
Пишаюся в такі моменти, що ми народжені Полтавцями, а не дірявими) 
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