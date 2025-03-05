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  4. Ямал умоляет Флика подписать звезду. Он должен принести успех
Испания
05 марта 2025, 04:33 |
135
0

Ямал умоляет Флика подписать звезду. Он должен принести успех

Каталонцы могут подписать Нико Уильямса

05 марта 2025, 04:33 |
135
0
Ямал умоляет Флика подписать звезду. Он должен принести успех
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс и Ламин Ямал

Суперзвезда «Барселоны» Ламин Ямал попросил руководство каталонского клуба и главного тренера Ганса-Дитера Флика подписать своего партнера по сборной Испании.

По информации Elnacional, Ямал провел разговор с Фликом относительно вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Ламин дал понять немецкому специалисту, что подписание Нико даст команде скачок в развитии, учитывая индивидуальный талант Нико, и их связь с Ламином на поле. «Барселона» учла пожелания Ямала, каталонцы уже давно интересуются Нико и попытаются его приобрести летом за 60 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уроне Уильямс провел 33 матча, забил шесть голов и сделал семь ассистов. На трансфер Нико претендует также «Реал».

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Нико Уильямс Ханс-Дитер Флик трансферы Ла Лиги трансферы Барселона Атлетик Бильбао Ламин Ямал
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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