Ямал умоляет Флика подписать звезду. Он должен принести успех

Суперзвезда «Барселоны» Ламин Ямал попросил руководство каталонского клуба и главного тренера Ганса-Дитера Флика подписать своего партнера по сборной Испании.

По информации Elnacional, Ямал провел разговор с Фликом относительно вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Ламин дал понять немецкому специалисту, что подписание Нико даст команде скачок в развитии, учитывая индивидуальный талант Нико, и их связь с Ламином на поле. «Барселона» учла пожелания Ямала, каталонцы уже давно интересуются Нико и попытаются его приобрести летом за 60 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уроне Уильямс провел 33 матча, забил шесть голов и сделал семь ассистов. На трансфер Нико претендует также «Реал».