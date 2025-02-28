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  4. Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Испания
28 февраля 2025, 08:54 |
1612
1

Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд

Королевский клуб нацелился на Нико Уильямса и Ламина Ямала

28 февраля 2025, 08:54 |
1612
1
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Нико Уильямс

Мадридский «Реал» интересуется двумя талантливыми испанскими вингерами: Нико Уильямсом из «Атлетик» Бильбао и Ламином Ямалом из каталонской «Барселоны». Об этом сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес хочет, чтобы эти 2 футболиста вместе с французом Килианом Мбаппе образовали звездное трио в нападении «сливочных».

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Ламина Ямала 11 голов и 17 ассистов в 34 поединках этой кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом 2025 года подпишет только одного футболиста - Трента Александер-Арнольда.

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Нико Уильямс Ламин Ямал Килиан Мбаппе Флорентино Перес Реал Мадрид Атлетик Бильбао Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Комментарии 1
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Богдан Барабаш
Цей El Gol Piz*abol вже писав, що Циганковим цікавиться Арсенал та МЮ, що брєд повний, адже в нинішній формі Віктору світить лише Реал Фарма. Ну, а те що Реал надіється купити Ямаля На яких лохів це розраховано?
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