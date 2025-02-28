Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд

Мадридский «Реал» интересуется двумя талантливыми испанскими вингерами: Нико Уильямсом из «Атлетик» Бильбао и Ламином Ямалом из каталонской «Барселоны». Об этом сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес хочет, чтобы эти 2 футболиста вместе с французом Килианом Мбаппе образовали звездное трио в нападении «сливочных».

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Ламина Ямала 11 голов и 17 ассистов в 34 поединках этой кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом 2025 года подпишет только одного футболиста - Трента Александер-Арнольда.