Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Судакова раскалила Instagram горячими снимками в купальнике
Другие новости
05 марта 2025, 02:00 |
57
0

ФОТО. Жена Судакова раскалила Instagram горячими снимками в купальнике

Красота неописуемая

05 марта 2025, 02:00 |
57
0
ФОТО. Жена Судакова раскалила Instagram горячими снимками в купальнике
ФОТО. Лиза Судакова

Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия СудаковаЕлизавета – разогревает Instagram яркими фотографиями в купальнике.

В своём аккаунте красавица-жена поделилась новыми кадрами с отдыха, сделав стильную фотосессию на пляже.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Елизавета поразила своей прекрасной фигурой, позируя в ярком купальнике.

Напомним, что жена украинского футболиста для небольшой перезагрузки предпочла отдых на Бали.

По теме:
ФОТО. Одна из самых сексуальных теннисисток порадовала контентом
ФОТО. Как Дэвид Бекхэм поддержал сына. Топ-отец
ВИДЕО. Ведущая Реал Мадрид-TV шокировала всех большой грудью
фото lifestyle Георгий Судаков Елизавета Судакова Шахтер Донецк девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Футбол | 05 марта 2025, 00:23 2
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у канониров

Куда попадут Шахтер и Динамо? Предполагаемый посев в еврокубках 2025/26
Футбол | 04 марта 2025, 19:15 17
Куда попадут Шахтер и Динамо? Предполагаемый посев в еврокубках 2025/26
Куда попадут Шахтер и Динамо? Предполагаемый посев в еврокубках 2025/26

Горняков поставили в 1-ю корзину ЛЕ, киевлянам прогнозируют 3-ю корзину ЛЕ

Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Футбол | 04.03.2025, 11:58
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 04.03.2025, 06:30
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Футбол | 04.03.2025, 07:52
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
03.03.2025, 00:40 4
Бокс
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
03.03.2025, 23:55 4
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
03.03.2025, 20:14 12
Футбол
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
03.03.2025, 19:41
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
04.03.2025, 09:25 3
Бокс
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
03.03.2025, 06:23 3
Футбол
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
03.03.2025, 06:29 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем