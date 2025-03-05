Другие новости05 марта 2025, 02:00 |
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ФОТО. Жена Судакова раскалила Instagram горячими снимками в купальнике
Красота неописуемая
05 марта 2025, 02:00 |
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Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова – Елизавета – разогревает Instagram яркими фотографиями в купальнике.
В своём аккаунте красавица-жена поделилась новыми кадрами с отдыха, сделав стильную фотосессию на пляже.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Елизавета поразила своей прекрасной фигурой, позируя в ярком купальнике.
Напомним, что жена украинского футболиста для небольшой перезагрузки предпочла отдых на Бали.
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