ФОТО. Жена Судакова раскалила Instagram горячими снимками в купальнике

Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова – Елизавета – разогревает Instagram яркими фотографиями в купальнике.

В своём аккаунте красавица-жена поделилась новыми кадрами с отдыха, сделав стильную фотосессию на пляже.

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Елизавета поразила своей прекрасной фигурой, позируя в ярком купальнике.

Напомним, что жена украинского футболиста для небольшой перезагрузки предпочла отдых на Бали.