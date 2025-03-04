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  4. Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Саудовская Аравия
04 марта 2025, 11:58 |
2225
1

Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт

У саудовского клуба есть финансовые проблемы

04 марта 2025, 11:58 |
2225
1
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Саудовский «Аль-Шабаб» 3 месяца не платит зарплату своим футболистам, сообщает местное издание arriyadiyah.

По информации источника, задолженность клуба перед игроками составляет 10 миллионов евро.

Дошло до того, что в понедельник, 3 марта 2025 года, футболисты «Аль-Шабаба» устроили бунт, отказавшись проводить тренировку. Такое гневное поведение игроков можно объяснить невыполненным обещанием руководства – боссы «Аль-Шабаба» обещали закрыть все долги до конца февраля.

Напомним, за «Аль-Шабаб» играет вратарь национальной сборной Украины Георгий Бущан. Недавно сообщалось, сколько украинец должен зарабатывать по контракту с саудовским клубом.

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Георгий Бущан Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу зарплаты финансы долги
Дмитрий Вус Источник
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Saar
Саудити не платять зарплати!??🤣🤣🤣 10 млн євро це для них забагато!??🤣🤣🤣
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