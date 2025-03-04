Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт

Саудовский «Аль-Шабаб» 3 месяца не платит зарплату своим футболистам, сообщает местное издание arriyadiyah.

По информации источника, задолженность клуба перед игроками составляет 10 миллионов евро.

Дошло до того, что в понедельник, 3 марта 2025 года, футболисты «Аль-Шабаба» устроили бунт, отказавшись проводить тренировку. Такое гневное поведение игроков можно объяснить невыполненным обещанием руководства – боссы «Аль-Шабаба» обещали закрыть все долги до конца февраля.

Напомним, за «Аль-Шабаб» играет вратарь национальной сборной Украины Георгий Бущан. Недавно сообщалось, сколько украинец должен зарабатывать по контракту с саудовским клубом.