Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
У саудовского клуба есть финансовые проблемы
Саудовский «Аль-Шабаб» 3 месяца не платит зарплату своим футболистам, сообщает местное издание arriyadiyah.
По информации источника, задолженность клуба перед игроками составляет 10 миллионов евро.
Дошло до того, что в понедельник, 3 марта 2025 года, футболисты «Аль-Шабаба» устроили бунт, отказавшись проводить тренировку. Такое гневное поведение игроков можно объяснить невыполненным обещанием руководства – боссы «Аль-Шабаба» обещали закрыть все долги до конца февраля.
Напомним, за «Аль-Шабаб» играет вратарь национальной сборной Украины Георгий Бущан. Недавно сообщалось, сколько украинец должен зарабатывать по контракту с саудовским клубом.
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