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Лига Чемпионов
Боруссия Д
04.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Лилль
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Лига чемпионов
04 марта 2025, 23:55 | Обновлено 04 марта 2025, 23:56
178
2

Все решится в Франции. Боруссия Дортмунд и Лилль сыграли вничью

Голами отличились Карим Адейеми и Хаукон-Арнар Харальдссон

04 марта 2025, 23:55 | Обновлено 04 марта 2025, 23:56
178
2
Все решится в Франции. Боруссия Дортмунд и Лилль сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Во вторник, 4 марта, проходил первый матч 1/8 финала лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Лиллем».

Встречу принимал Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм стал более успешным для хозяев поля: они владели инициативой, создавали большее количество моментов, один из которых на 22-й минуте Карим Адейеми конвертировал в забитый мяч. На 45-й минуте голом также отличился Паскаль Гросс, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Команды ушли на перерыв при счете 1:0.

Во втором тайме ярче выглядели гости из Франции, которым также удалось забить: на 68-й минуте Хаукон-Арнар Харальдссон сравнял счет на табло после передачи Джонатана Дэвида. Матч завершился со счетом 1:1.

Ответный матч пройдет 12 марта во Франции.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Боруссия Дортмунд – Лилль – 1:1

Голы: Адейеми, 22 – Харальдссон, 68

Боруссия: Кобель, Свэнссон (Бенсебаини, 83), Шлоттербек, Джан, Рюэрсон (Коуту, 83), Гросс, Забитцер, Гиттенс (Байер, 66), Брандт (Рейна, 83), Адейеми, Гирасси

Лилль: Шевалье, Исмаили (Бэккер, 77), Рибеиро, Диакате, Менье, Буадди, Андре, Харальдссон, Мукау (Гомес, 77), Мбаппе (Ферандес, 71), Дэвид

Фото матча:

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Хаукон-Арнар Харальдссон Карим Адейеми Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Лилль Лилль Лига чемпионов Джонатан Дэвид Паскаль Гросс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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PullBen
Боруссія зараз ніяка, думав що зміна тренера допоможе але поки результатів нема, не здивуюсь якщо Лілль вийде в наступну стадію
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+3
DaVinci
Лілль може дійти далі ніж переможець внутрішнього чемпіонату)
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0
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