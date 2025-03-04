Все решится в Франции. Боруссия Дортмунд и Лилль сыграли вничью
Голами отличились Карим Адейеми и Хаукон-Арнар Харальдссон
Во вторник, 4 марта, проходил первый матч 1/8 финала лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Лиллем».
Встречу принимал Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.
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Первый тайм стал более успешным для хозяев поля: они владели инициативой, создавали большее количество моментов, один из которых на 22-й минуте Карим Адейеми конвертировал в забитый мяч. На 45-й минуте голом также отличился Паскаль Гросс, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Команды ушли на перерыв при счете 1:0.
Во втором тайме ярче выглядели гости из Франции, которым также удалось забить: на 68-й минуте Хаукон-Арнар Харальдссон сравнял счет на табло после передачи Джонатана Дэвида. Матч завершился со счетом 1:1.
Ответный матч пройдет 12 марта во Франции.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Боруссия Дортмунд – Лилль – 1:1
Голы: Адейеми, 22 – Харальдссон, 68
Боруссия: Кобель, Свэнссон (Бенсебаини, 83), Шлоттербек, Джан, Рюэрсон (Коуту, 83), Гросс, Забитцер, Гиттенс (Байер, 66), Брандт (Рейна, 83), Адейеми, Гирасси
Лилль: Шевалье, Исмаили (Бэккер, 77), Рибеиро, Диакате, Менье, Буадди, Андре, Харальдссон, Мукау (Гомес, 77), Мбаппе (Ферандес, 71), Дэвид
Фото матча:
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