Боруссия Дортмунд – Лилль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Лиллем».

Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Боруссия Дортмунд – Лилль – 1:0 (обновляется)

Гол: Адейеми, 22

❗️ Адейеми забил в ворота Лилля, 22-я минута, 1:0