04.03.2025 22:00 – перерыв 1 : 0
Лига чемпионов04 марта 2025, 22:31 |
165
0
Боруссия Дортмунд – Лилль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
04 марта 2025, 22:31 |
165
0
Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Лиллем».
Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Боруссия Дортмунд – Лилль – 1:0 (обновляется)
Гол: Адейеми, 22
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 04 марта 2025, 06:30 2
Помимо Элины и Марты, Украину на тысячнике в США представят Ястремская и Калинина
Футбол | 04 марта 2025, 19:15 14
Горняков поставили в 1-ю корзину ЛЕ, киевлянам прогнозируют 3-ю корзину ЛЕ
Бокс | 04.03.2025, 00:14
Футбол | 04.03.2025, 22:12
Футбол | 03.03.2025, 23:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.03.2025, 06:29 6
03.03.2025, 07:50 3
03.03.2025, 00:59
03.03.2025, 20:14 12
03.03.2025, 08:50 1
04.03.2025, 11:58 11
03.03.2025, 01:18
03.03.2025, 19:41