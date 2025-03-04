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Лига Чемпионов
Боруссия Д
04.03.2025 22:00 – перерыв 1 : 0
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 марта 2025, 22:31 |
165
0

Боруссия Дортмунд – Лилль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

04 марта 2025, 22:31 |
165
0
Боруссия Дортмунд – Лилль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Сигнал Идуна Парк

Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Лиллем».

Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Боруссия Дортмунд – Лилль – 1:0 (обновляется)

Гол: Адейеми, 22

❗️ Адейеми забил в ворота Лилля, 22-я минута, 1:0

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
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Боруссия Д - Лилль Лилль Боруссия Дортмунд Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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