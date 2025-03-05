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Лига Чемпионов
Боруссия Д
04.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Лилль
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Лига чемпионов
05 марта 2025, 11:01 |
79
0

Нико КОВАЧ: «Мы увидели два разных тайма»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал ничью с «Лиллем»

05 марта 2025, 11:01 |
79
0
Нико КОВАЧ: «Мы увидели два разных тайма»
УЕФА. Нико Ковач

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лилля» (1:1):

«Сегодня мы увидели 2 очень разных тайма. Мы были лучше в первом тайме, но были слишком пассивными во втором. Против хорошего соперника во втором тайме мы не восприняли дуэли должным образом и были наказаны за это, потеряв преимущество в счете.

Слабых соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов больше нет. Нам предстоит очень тяжелая задача в Лилле, и мы надеемся, что в итоге мы пройдем дальше. Я однозначно доволен развитием моей команды, даже если во втором тайме случаются такие неудачи, как сегодня».

Ответный матч между «Лиллем» и дортмундской «Боруссией» состоится 12 марта в 19:45 по киевскому времени.

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Лилль Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Лилль Нико Ковач пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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