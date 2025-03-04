Боруссия Д

4 марта на «Сигнал Идуна Парк» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» Дортмунд встретится с «Лиллем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда в прошлом сезоне заметно сдала позиции в Бундесгиге 1. Если в 2024-м году только из-за осечки в крайнем туре и по дополнительным показателям было упущено шанс взять серебряную салатницу, то прошлой весной уступили в гонке за четвертое место РБ Лейпциг. Сейчас пошел спад, причем после смены Нури Шахина на Нико Ковача, по крайней мере поначалу, не наступило улучшения.

В Лиге чемпионов немцы, финалист прошлого сезона, на это раз выиграли пять матчей в основном раунде, при трех победах. Этого не хватило, чтобы выйти в 1/8 финала, но для прохода в плей-офф хватило с головой. А там уже в Лиссабоне выиграли 3:0 - потом дома ограничились нулевой ничьей, все равно достаточно уверенно выйдя в следующий раунд.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Лилль

Клуб в прошлом сезоне, с одной стороны, смог прибавить, с другой, все-таки закончил тот розыгрыш за спиной у сенсационной выскочки, Бреста. Впрочем, и четвертое место стало серьезным успехом, по сравнению с откровенно посредственным 2022/2023. Сейчас, уже при Брюно Женезьо, что летом сменил уехавшего в Милан Паулу Фонсеку, идет непростая борьба за сохранение завоеванных в прошлом сезоне позиций.

Немало сил, безусловно, отбирает Лига чемпионов. Там начинали еще с летней квалификации, где справились с Фенербахче и пражской Славией. А в групповом этапе получилось взять пять побед и шестнадцать очков - этого оказалось достаточно, чтобы выйти напрямую в 1/8 финала главного еврокубка.

Статистика личных встреч

В 2002-м году клубы пересекались в плей-офф Кубка УЕФА. Тогда обе стороны закончились победами, но по правилу выездного гола дальше прошли французы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом этого противостояния немцев, что играют дома. Но они все еще не решили все свои проблемы, там что стоит ставить на то, что в этом поединке оформят тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,82)