04.03.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов03 марта 2025, 14:05 | Обновлено 03 марта 2025, 14:06
26
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Боруссия Д – Лилль. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 марта в 22:00 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
03 марта 2025, 14:05 | Обновлено 03 марта 2025, 14:06
26
0
Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» Дортмунд и «Лилль».
Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Боруссия Д – Лилль. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Боруссия Д – ЛилльСмотреть трансляцию
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