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Лига Чемпионов
Боруссия Д
04.03.2025 22:00 - : -
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 марта 2025, 14:05 | Обновлено 03 марта 2025, 14:06
26
0

Боруссия Д – Лилль. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 марта в 22:00 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

03 марта 2025, 14:05 | Обновлено 03 марта 2025, 14:06
26
0
Боруссия Д – Лилль. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» Дортмунд и «Лилль».

Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Боруссия Д – Лилль. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Боруссия Д – Лилль
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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