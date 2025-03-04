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  4. Здесь его время заканчивается. Звезда сборной Украины близок к АПЛ
Испания
04 марта 2025, 23:20 |
2128
4

Здесь его время заканчивается. Звезда сборной Украины близок к АПЛ

Уже летом Виктор Цыганков может покинуть «Жирону»

04 марта 2025, 23:20 |
2128
4
Здесь его время заканчивается. Звезда сборной Украины близок к АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, большой интерес к украинцу есть от клубов Английской премьер-лиги, которые попытаются его купить уже летом. Виктора соблазняет идея перейти в английский чемпионат, «Жирона» же может получить за Виктора солидную сумму отступных. Ранее сообщалось, что в контракте Виктора прописана клаусула в размере 30 миллионов евро. Журналисты издания Fichajes убеждены, что время украинского вингера в «Жироне» подходит к концу.

В этом сезоне Цыганкова преследуют травмы, он провел только 20 матчей и забил два гола. Ранее Цыганков стал лучшим ассистентом в истории «Жироны» в Ла Лиге.

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трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 4
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PullBen
Мав би ще на початку сезону разом з Довбиком покидати іспанський чемпіонат, добре що буде можливість пограти в АПЛ
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+1
Серж
Самое главное сейчас не жалеть бабок на нормального физиотерапевта.
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0
DaVinci
У Фулхем його. Або Бормунт
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0
naverland
Там его ещё больше поломают. Там жёсткий футбол.
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0
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