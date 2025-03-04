Здесь его время заканчивается. Звезда сборной Украины близок к АПЛ

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, большой интерес к украинцу есть от клубов Английской премьер-лиги, которые попытаются его купить уже летом. Виктора соблазняет идея перейти в английский чемпионат, «Жирона» же может получить за Виктора солидную сумму отступных. Ранее сообщалось, что в контракте Виктора прописана клаусула в размере 30 миллионов евро. Журналисты издания Fichajes убеждены, что время украинского вингера в «Жироне» подходит к концу.

В этом сезоне Цыганкова преследуют травмы, он провел только 20 матчей и забил два гола. Ранее Цыганков стал лучшим ассистентом в истории «Жироны» в Ла Лиге.