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Испания
18 февраля 2025, 21:30 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:36
2368
0

Цыганков стал лучшим ассистентом в истории Жироны в Ла Лиге

Топ-достижение украинца

18 февраля 2025, 21:30 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:36
2368
0
Цыганков стал лучшим ассистентом в истории Жироны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер Виктор Цыганков стал лучшим ассистентом в истории «Жироны» в Ла Лиге, сообщает Estadio Deportivo.

В матче 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» 27-летний экс-игрок киевского «Динамо» отдал результативный пас на Янхеля Эрреру. Для Виктора эта голевая передача стала 15-й в Ла Лиге.

Цыганков сравнялся с показателем Мигеля Гутьерреса, вместе с которым является теперь лучшим ассистентом в истории «Жироны» в Ла Лиге. За ними расположились Порту (13 результативных передач), Алекс Гранель и Алеиш Гарсия (по – 11).

Ранее Мичел объяснил поражение «Жироны» в матче Ла Лиги, где Цыганков отдал ассист.

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Виктор Цыганков Жирона статистика рекорд Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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