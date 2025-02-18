Украинский вингер Виктор Цыганков стал лучшим ассистентом в истории «Жироны» в Ла Лиге, сообщает Estadio Deportivo.

В матче 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» 27-летний экс-игрок киевского «Динамо» отдал результативный пас на Янхеля Эрреру. Для Виктора эта голевая передача стала 15-й в Ла Лиге.

Цыганков сравнялся с показателем Мигеля Гутьерреса, вместе с которым является теперь лучшим ассистентом в истории «Жироны» в Ла Лиге. За ними расположились Порту (13 результативных передач), Алекс Гранель и Алеиш Гарсия (по – 11).

Ранее Мичел объяснил поражение «Жироны» в матче Ла Лиги, где Цыганков отдал ассист.