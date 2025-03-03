Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Англия
03 марта 2025, 23:18 |
2088
2

Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов

Лондонцы хотят купить Рафаэля Леау

03 марта 2025, 23:18 |
2088
2
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

«Челси» и сам Мудрик ждут результатов пробы В. Однако в клубе приняли решение уже начать поиски замены Михаилу. «Челси» решил начать переговоры по трансферу звездного вингера «Милана» Рафаэля Леау. Лондонцы серьезно рассматривают переход Леау следующим летом и готовы предложить итальянцам за него 100 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Леау провел 38 матчей, в которых забил десять голов и сделал восемь ассистов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. На годы вперед. Лидер Милана продлил контракт с клубом
Опередят Арсенал? Манчестер Юнайтед хочет подписать опорника Реал Сосьедада
Копенгаген – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Рафаэл Леау Михаил Мудрик допинг трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Милан Челси
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «Представляете, какой у нас сейчас чемпионат?»
Футбол | 03 марта 2025, 16:29 11
Сергей ПАЛКИН: «Представляете, какой у нас сейчас чемпионат?»
Сергей ПАЛКИН: «Представляете, какой у нас сейчас чемпионат?»

Функционер для зарубежных журналистов отметил проблемы команды

САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Футбол | 03 марта 2025, 08:23 2
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»

Йожеф раскритиковал бывших президентов Украины

Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Бокс | 03.03.2025, 07:50
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Бокс | 03.03.2025, 05:02
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
ПИХАЛЕНОК: «Играя в футболке Динамо, нужно стремиться к высоким местам»
Футбол | 03.03.2025, 23:48
ПИХАЛЕНОК: «Играя в футболке Динамо, нужно стремиться к высоким местам»
ПИХАЛЕНОК: «Играя в футболке Динамо, нужно стремиться к высоким местам»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PullBen
Леау все таки таких грошей коштує, один з найкращих вінгерів Серії А, а ось за Мудрика коли давали 100 лямів то не знаю чим думали
Ответить
+1
MaximusOne
Одного бігунка на іншого бігунка, краще б Хвічу купили, чи того ж Баркола з ПСЖ.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
02.03.2025, 01:12 7
Бокс
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
02.03.2025, 08:10 1
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
02.03.2025, 07:45 30
Бокс
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 2
Футбол
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
02.03.2025, 11:45 18
Футбол
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
02.03.2025, 08:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем