Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

«Челси» и сам Мудрик ждут результатов пробы В. Однако в клубе приняли решение уже начать поиски замены Михаилу. «Челси» решил начать переговоры по трансферу звездного вингера «Милана» Рафаэля Леау. Лондонцы серьезно рассматривают переход Леау следующим летом и готовы предложить итальянцам за него 100 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Леау провел 38 матчей, в которых забил десять голов и сделал восемь ассистов.